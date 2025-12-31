Władimir Putin, zgodnie z tradycją, wygłosił noworoczne orędzie do narodu rosyjskiego. Było ono krótkie, ba - najkrótsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak długo przemawiał rosyjski prezydent i co dokładnie powiedział?

Władimir Putin / AFP / East News

Prezydent Władimir Putin wygłosił z Kremla noworoczne orędzie do narodu rosyjskiego. W środę po południu czasu moskiewskiego zostało ono wyemitowane w rosyjskich kanałach telewizyjnych na Dalekim Wschodzie.

Rosyjski przywódca stwierdził, że w chwilach poprzedzających nadejście nowego roku wszyscy "czują upływ czasu", ponieważ "przyszłość jest przed nami". Przyszłość ta - zaznaczył - zależy od samych Rosjan.

Polegamy na własnej sile, na tych, którzy są nam bliscy i zawsze są gotowi wyciągnąć pomocną dłoń. Takie wzajemne wsparcie daje nam pewność, że wszystkie plany, nadzieje i marzenia się spełnią - powiedział.

Dodał, że każdy ma swoje własne plany, ale są one "nierozerwalnie związane z losem naszej ojczyzny, ze szczerą chęcią jej dobra". W końcu jesteśmy jednością - narodem rosyjskim - podkreślił.

Praca, sukcesy i osiągnięcia każdego z nas piszą nowe rozdziały w jej tysiącletniej historii. A siła naszej jedności decyduje o suwerenności i bezpieczeństwie ojczyzny, jej rozwoju i przyszłości - zaznaczył.

Wspomniał o wojnie w Ukrainie

W orędziu do narodu rosyjskiego nie zabrakło słów o wojnie w Ukrainie i biorących w niej udział Rosjanach.

Staramy się nieść radość i ciepło tym, którzy potrzebują naszego współczucia i opieki. I oczywiście, słowem i czynem wspierać naszych bohaterów, uczestników specjalnej operacji wojskowej - stwierdził, używając propagandowego w Rosji terminu określającego rosyjską inwazję na Ukrainę.

Zwrócił się również do samych żołnierzy. Przyjęliście na siebie odpowiedzialność walki o ojczyznę, o prawdę i sprawiedliwość. Zapewniam was, że miliony ludzi w całej Rosji są z wami w ten sylwester. Myślą o was, współczują wam, liczą na was. Jesteśmy zjednoczeni w naszej szczerej, bezinteresownej i oddanej miłości do Rosji - powiedział.

Gratuluję wszystkim naszym żołnierzom i dowódcom z okazji nadchodzącego Nowego Roku. Wierzymy w was i wasze zwycięstwo - dodał, życząc na zakończenie swoim rodakom zdrowia, szczęścia i miłości.

Krótkie orędzie

Niezależny rosyjski portal The Moscow Times zauważył, że orędzie rosyjskiego prezydenta trwało 3 minuty i 21 sekund, przez co było najkrótsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W 2022 r. noworoczne przemówienie trwało prawie 9 minut, rok później - 3 minuty i 45 sekund, a w 2024 r. - również około 9 minut. Wcześniej Putin wygłaszał 3-, 4-minutowe orędzia w latach 2018 i 2019.