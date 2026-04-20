Groźny incydent w Maniowach w powiecie nowotarskim w Małopolsce. Po godzinie 14:30 doszło tam do wybuchu gazu w budynku szatni miejscowego klubu sportowego przy ulicy Gorczańskiej.
W wyniku zdarzenia uszkodzona została część obiektu, która częściowo się zawaliła - przekazał RMF FM rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły.
Jedna osoba została poszkodowana. To mężczyzna w wieku około 70 lat. Zajmują się nim ratownicy medyczni, ale - jak informuje kpt. Ciepły - jego obrażenia nie są poważne i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków. Do akcji zadysponowano także specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą z Nowego Sącza, która ma za zadanie przeprowadzić poszukiwania w zawalonej części budynku. Chodzi o wykluczenie, że pod gruzami znajdują się inne osoby.
Działania służb będą trwały jeszcze przez kilka godzin.