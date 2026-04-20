Tramwaj i autobus zderzyły się w poniedziałek w Toruniu. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę ratowników medycznych.

Toruń. Zderzenie tramwaju i autobusu / KM PSP Toruń / Państwowa Straż Pożarna

W Toruniu na ul. Szosa Chełmińska - ok. godz. 13:15 w poniedziałek - zderzyły się tramwaj i autobus. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła pod opiekę ratowników medycznych.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

W okolicy miejsca wypadku mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowcy powinni zwracać uwagę na bieżące komunikaty służb.

