Grupę przestępczą trudniącą się przemytem i sprzedażą narkotyków rozbili policjanci i pogranicznicy ze Śląska. W sprawie zatrzymano łącznie 9 osób w różnym wieku.

Śląsk: 9 osób zatrzymanych za przemyt i handel narkotykami / Policja Śląska /

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Marihuana zaczynała swoją podróż w USA, a do Polski trafiała przez Czechy. Później przestępcy rozprowadzali ją dalej na terenie woj. śląskiego.

Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach, kryminalni z siemianowickiej policji oraz strażnicy graniczni z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach podczas kilku akcji zatrzymali łącznie 9 osób (7 mężczyzn i 2 kobiety) w wieku 25-50 lat. Na czele grupy stał 34-latek.

Śląsk: 9 osób zatrzymanych za przemyt i handel narkotykami Policja Śląska /

Udowodniono im obrót 120 kg marihuany, wartej ok. 6 mln zł.

Wszyscy usłyszeli zarzuty. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane.