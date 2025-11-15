Zwrot akcji w polityce władz USA. Prezydent Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie, które znosi nałożone w tym roku cła na niektóre produkty spożywcze, takie jak kawa, herbata, banany. Dzięki temu ceny tych towarów mają spaść.

Prezydent USA Donald Trump / WILL OLIVER / PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie znoszące cła na wybrane produkty spożywcze, m.in. kawę, herbatę i banany.

Trump częściowo wycofał się z wcześniejszych taryf nałożonych w tym roku na niemal wszystkie kraje.

Według sondażu NBC News aż 63 proc. wyborców uważa, że Trump nie spełnił obietnic dotyczących gospodarki i kosztów życia.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Z ceł zwolniono kawę i herbatę, owoce tropikalne, soki owocowe, kakao, przyprawy, banany, pomarańcze, pomidory i wołowinę. W rozporządzeniu napisano, że prezydent podjął decyzję o zmodyfikowaniu ceł po uwzględnieniu "obecnego wewnętrznego popytu na konkretne towary i obecne wewnętrzne zdolności produkcji pewnych produktów".

Trump wycofał się tym samym po części z ceł ogłoszonych wcześniej w tym roku na niemal wszystkie kraje.

Jak podkreślił Axios, cofnięcie opłat celnych wskazuje, że władze niepokoi ich wpływ na ceny, mimo że czołowi doradcy prezydenta zapewniali, że nie doprowadzą one do ich wzrostu. Wysokie ceny towarów, które według ekonomistów są częściowo wynikiem taryf importowych, niepokoją amerykańskich konsumentów.

Wcześniej w piątek Trump utrzymywał, że za czasów jego administracji ceny spadają. "Jesteśmy partią przystępności cenowej!" - oświadczył we wpisie na platformie Truth Social.

Na pokładzie Air Force One w drodze na Florydę w piątek wieczorem Trump powiedział dziennikarzom, że uważa, iż nie będzie potrzeby cofania kolejnych ceł. Ceny kawy były trochę wysokie, ale teraz, bardzo niedługo, będą niższe - podkreślił.

Według październikowego sondażu NBC News 63 proc. wyborców uważa, że Trump nie spełnił swoich obietnic dotyczących gospodarki i kosztów życia. Kwestia cen towarów odegrała ważną rolę w ubiegłotygodniowych wyborach gubernatorów Wirginii i New Jersey oraz burmistrza Nowego Jorku, w których zwyciężyli kandydaci Partii Demokratycznej.