Muzeum Auschwitz, ze względu na rosnącą liczbę odwiedzających, od 1 maja zmienia niektóre zasady wejścia na jego teren. Bezpłatne karty wstępu dla odwiedzających bez przewodnika będą dostępne wyłącznie w internecie - podała placówka.

Turyści w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau / PAP/CTK Photo/Libor Sojka / PAP

W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny wzrost liczby odwiedzających. W pierwszych czterech miesiącach tego roku frekwencja zbliża się, a czasami nawet przekracza tę z analogicznego okresu rekordowego roku 2019. Wprowadzane zmiany służą przede wszystkim zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa osób wchodzących do muzeum i zwiedzających historyczny teren - powiedział Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor placówki, który odpowiada za obsługę odwiedzających.

Bezpieczeństwo i komfort zwiedzania

Rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel podkreślił, że wielokrotnie zdarzały się sytuacje, iż odwiedzający bez jakiejkolwiek rezerwacji byli "w ciemno" przywożeni do miejsca pamięci przez różne firmy. Pobierały one wysoką opłatę, wielokrotnie przekraczającą koszt samodzielnego dojazdu pociągiem czy autobusem.

Osoby te w grupach nawet kilkudziesięcioosobowych były dołączane do kolejki po darmowe karty wstępu. De facto możemy mówić co najmniej o wprowadzaniu ludzi w błąd. Co więcej, w sytuacji wyczerpania się kart wstępu, firmy te za brak możliwości wejścia winę zrzucały na muzeum. Skutkowało to pretensjami odwiedzających kierowanymi bezpośrednio do nas - powiedział Bartyzel.

Zmiany od 1 maja

Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum oznajmił, że od 1 maja bezpłatne karty wstępu dla odwiedzających bez przewodnika będą dostępne wyłącznie w internecie na oficjalnej stronie visit.auschwitz.org. Nie będą one dostępne na miejscu w muzeum. Ich rezerwacja będzie możliwa od 90 do 7 dni przed planowanym terminem wizyty - powiedział.

Od maja do września osoby z bezpłatnymi kartami wstępu będą mogły wchodzić do muzeum od godziny 17. Dotyczyło to będzie zarówno terenu byłego obozu Auschwitz I, jak i Auschwitz II-Birkenau.

W punkcie obsługi odwiedzających będą dostępne wyłącznie karty wstępu na zwiedzanie z przewodnikiem dla osób indywidualnych na dany dzień.

Nie będzie można zwiększyć liczby osób w grupie

Paweł Sawicki powiedział, że zmiana dotyczy też grup zorganizowanych: po dokonaniu rezerwacji nie będzie możliwości zwiększenia liczby osób zwiedzających w danej grupie.

W ubiegłym roku muzeum zwiedziło 1,83 mln osób, najwięcej od czasu pandemii Covid-19. Przed nią liczba ta przekraczała 2 mln osób. Rekordowa była w 2019 roku. Wówczas Miejsce Pamięci zwiedziło 2,32 mln osób.