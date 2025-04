14 rzeźb Magdaleny Abakanowicz stanęło w ogrodach królewskich Zamku na Wawelu. W otoczeniu przyrody będzie można je oglądać do jesieni.

Rzeźba Magdaleny Abakanowicz / Zamek Królewski na Wawelu / Materiały prasowe

Wystawa "Abakanowicz. Bez reguł. Rzeźby w ogrodach królewskich" powstała we współpracy z Galerią Starmach oraz Fundacją Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego.

Sztuka współczesna gości w ogrodach królewskich już niemal pięć lat. Tegoroczna wystawa rzeźb Magdaleny Abakanowicz jest wyjątkowa, gdyż opowieść o twórczych osiągnieciach tej wybitnej artystki nie zakończy się wraz z zamknięciem ogrodów jesienią. Po rzeźbach jej słynne abakany zobaczymy bowiem w Sali senatorskiej w zestawieniu z arrasami Zygmunta Augusta. Zanim jedna do tego dojdzie, zapraszamy na wystawę do ogrodów, której warto się przyjrzeć nie tylko raz. Zachęcać do tego będą zmieniające się pory roku - mówi prof. dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Tytuł wystawy w królewskich ogrodach to odniesienie do słów artystki, która twierdziła, że nie lubi reguł, gdyż są one wrogami wyobraźni.

My również łamiemy reguły, pokazując dziś sztukę współczesną w dawnej królewskiej rezydencji - wyjaśniają dr Bogumiła Wiśniewska i Natalia Koziara-Ochęduszko, kuratorki ekspozycji.

Prezentujemy najbardziej znane i charakterystyczne rzeźby, czyli grupy postaci będące - jak mówiła artystka - odlewami jej własnej skóry. Pozornie identyczne figury stają się zupełnie innymi przedstawieniami, każda z nich jest opowieścią o jednostce ludzkiej, nostalgiczną refleksją nad tym, kim jesteśmy w naturze. Z drugiej strony to przedstawienia bardzo silnie korespondujące z naturą - przedstawienia ptaków ukrytych w jabłonkach sadu królewskiego to opowieść o korespondencji z renesansem - mówiła dr Wiśniewska, nawiązując do nazwy rzeźb prezentujących ptaki - "Ucello" - które wiążą się z nazwiskiem włoskiego malarza Paula Ucello.

W weekend otwarcia, czyli 26 i 27 kwietnia, zwiedzający otrzymają nasiona roślin, które rosną w ogrodach królewskiej rezydencji, m.in. aksamitki wąskolistnej, lwiej paszczy, nagietka i ogórecznika lekarskiego. Ale uwaga: liczba wyjątkowych upominków jest ograniczona.

Rzeźby Abakanowicz będą prezentowane do 28 września, ale kolejną odsłonę wystawy zaplanowano w zamkowych wnętrzach od 17 października do 18 stycznia.