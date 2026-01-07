Piotr Pogon, ks. Czesław Marchewicz, Dariusz Mrzygłód i Dom Chłopaków w Broniszewicach – to oni otrzymają prestiżowe Medale św. Brata Alberta za swoje zaangażowanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się już 30 marca 2026 r. podczas 26. Ogólnopolskiego Festiwalu „Albertiana” w Krakowie.

Podopieczny Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach Krzysztof Sieprawski, prezes Fundacji im. Brata Alberta Małgorzata Urbanik, przewodniczący Rady Fundacji im. Brata Alberta Jan Bujnowicz, prezes fundacji „Mimo Wszystko” Anna Dymna oraz wokalistka Lidia Jazgar podczas konferencji prasowej 26. Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Albertiana”

Każdego roku kapituła Medalu św. Brata Alberta wskazuje osoby, które swoją codzienną pracą i sercem zmieniają świat osób z niepełnosprawnościami. W 2025 roku to zaszczytne wyróżnienie trafi do czterech laureatów - każdy z nich to osobna, poruszająca historia.

Dom Chłopaków w Broniszewicach: opieka, czułość i radość

Wśród nagrodzonych znalazł się Dom Pomocy Społecznej "Dom Chłopaków" w Broniszewicach (woj. wielkopolskie). To miejsce wyjątkowe, gdzie siostry dominikanki zapewniają całodobową opiekę i specjalistyczne wsparcie aż 67 chłopcom i mężczyznom z niepełnosprawnościami.

Jak podkreślił Jan Bujnowicz z Fundacji im. Brata Alberta, decyzja o przyznaniu medalu była oczywista: Dom Chłopaków to nie tylko DPS, ale także ważny znak dla całego społeczeństwa. Siostry dominikanki wniosły do przestrzeni publicznej zupełnie nowy wyraz mówienia o osobach z niepełnosprawnościami - bez patosu, bez epatowania cierpieniem - za to z ogromną czułością, humorem i światłem. Pokazują, że życie z ciężką niepełnosprawnością może być życiem pełnym godności, relacji, radości.

Działalność sióstr z Broniszewic stała się symbolem otwartości i szacunku dla każdego człowieka - niezależnie od jego ograniczeń.

Piotr Pogon: inspiracja i motywacja

Kolejny z laureatów, Piotr Pogon, to człowiek, którego historia inspiruje tysiące Polaków. Mimo choroby nowotworowej, z którą zmaga się od ponad 40 lat, nie zrezygnował z aktywnego życia. Przeciwnie - stał się przykładem dla innych, podejmując wyzwania, które dla wielu wydają się niemożliwe.

Prezeska Fundacji im. Brata Alberta, Małgorzata Urbanik, podkreśliła jego wyjątkowe osiągnięcia: Po resekcji płuca nie zrezygnował z aktywnego życia - przeciwnie, podjął się wyzwań, które dla wielu wydają się niemożliwe. Zdobył cztery szczyty Korony Ziemi, z czego trzy razy jako przewodnik niewidomego przyjaciela.

Jego działalność charytatywna i przełamywanie stereotypów dotyczących niepełnosprawności sprawiają, że Piotr Pogon jest nie tylko nagrodzonym, ale przede wszystkim inspiracją.

Ks. Czesław Marchewicz i Osada Burego Misia: miejsce spotkań i wsparcia

Do grona wyróżnionych dołączył także ksiądz Czesław Marchewicz ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W 1983 roku w Nowym Klinczu (woj. pomorskie) założył Osadę Burego Misia - miejsce, które stało się azylem i punktem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Osada Burego Misia to nie tylko schronienie - to przestrzeń budowania relacji, wspólnoty i nadziei. Laureat od lat udowadnia, że prawdziwa pomoc zaczyna się od serca.

Dariusz Mrzygłód: przedsiębiorca z wielkim sercem

Czwarty medal trafi do Dariusza Mrzygłóda z Bielska-Białej. To przedsiębiorca, który od lat wspiera osoby potrzebujące i z niepełnosprawnościami. Kapituła doceniła jego wrażliwość, empatię i gotowość do działania - także poza biznesowymi obowiązkami.

Wyróżnienie to potwierdza, że można łączyć sukces zawodowy z autentyczną troską o innych.

"Medal daje taką siłę, że ma się odwagę i radość"

Uroczysta gala wręczenia Medali św. Brata Alberta odbędzie się 30 marca 2026 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. To właśnie wtedy, podczas 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Albertiana", laureaci odbiorą swoje wyjątkowe wyróżnienia. Wydarzenie organizują: Fundacja im. Brata Alberta założona przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Anna Dymna, która sama otrzymała Medal św. Brata Alberta w 1999 roku, podkreśla wagę tego wyróżnienia: Medal daje taką siłę, że ma się odwagę i radość. Jej fundacja od lat współorganizuje festiwal "Albertiana", podczas którego na deskach Teatru Słowackiego występują osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Jak podkreśla Anna Dymna, "dla występujących te pokazy działają często jak najlepsze lekarstwo, mogą także być głębokim doświadczeniem dla widowni. Myślę, że taka najważniejsza funkcja teatru tutaj jest jak na dłoni pokazana. Że teatr powinien być gabinetem terapeutycznym dla widowni, pokazywać zło, ale też pomagać wchodzić w światy, które pozwolą nam zapomnieć na chwilę o dniu dzisiejszym".

Medal św. Brata Alberta - tradycja i prestiż

Medal św. Brata Alberta został ustanowiony w 1997 roku i od tego czasu stał się jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla osób zaangażowanych w pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Pierwszym laureatem został kard. Franciszek Macharski. Wśród kolejnych wyróżnionych znaleźli się m.in.: piosenkarka Lidia Jazgar, podróżnik Marek Kamiński czy kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz.

Wybór tegorocznych laureatów to potwierdzenie, że w Polsce nie brakuje ludzi z pasją, odwagą i sercem otwartym na drugiego człowieka. To również ważny sygnał dla społeczeństwa - warto dostrzegać i doceniać tych, którzy każdego dnia zmieniają świat na lepsze.