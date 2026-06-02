Po niedawnym referendum, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego, pojawił się kolejny kandydat do walki o fotel włodarza miasta. Socjaldemokracja Polska ogłosiła, że w nadchodzących wyborach na prezydenta miasta wystawi Sławomira Pietrzyka - prawnika, nauczyciela, dziennikarza i byłego wieloletniego radnego miejskiego.

Sławomir Pietrzyk / PAP/Łukasz Gągulski

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przy pomniku Józefa Dietla przed krakowskim magistratem, Sławomir Pietrzyk podkreślił, że chce być kandydatem "spokojnej, dystyngowanej lewicy". Nie ukrywał również, kto jest dla niego wzorem w polityce samorządowej. Dla mnie mentorem zawsze był, jest i będzie pan profesor Jacek Majchrowski. Chciałbym kontynuować to, co tak wspaniale robił profesor Jacek Majchrowski - zadeklarował.

Doświadczenie i priorytety

Sławomir Pietrzyk to postać dobrze znana w krakowskim samorządzie. Od ponad 40 lat związany jest z dziennikarstwem, a mimo emerytury wciąż pracuje w "Głosie - Tygodniku Nowohuckim". W Radzie Miasta Krakowa zasiadał przez 17 lat, z czego przez 12 lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Przez dwie kadencje przewodniczył komitetowi audytu finansów miasta.

Kandydat Socjaldemokracji Polskiej zapowiedział, że jego głównymi priorytetami będą finanse miejskie oraz polityka senioralna. Chciałbym reprezentować starszych mieszkańców miasta Krakowa, którzy borykają się z codziennymi trudnościami, są więźniami czwartego piętra (...). To będzie mój priorytet, rozwiązywać ich problemy - mówił Pietrzyk, przypominając, że był także przewodniczącym Rady Krakowskich Seniorów.

Zmiany w polityce miejskiej

Pietrzyk zapewnił, że w przypadku jego zwycięstwa nie będzie masowych zwolnień w magistracie. Zatrudnieni urzędnicy są fachowcami - podkreślił. Odniósł się również do kontrowersyjnej strefy czystego transportu (SCT), zapowiadając jej stopniowe wprowadzanie: najpierw na terenie I obwodnicy, a później rozszerzenie do II obwodnicy, a "nie od razu cały Kraków".

Kto jeszcze powalczy o Kraków?

Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Data przedterminowych wyborów nie jest jeszcze znana, ale zgodnie z Kodeksem wyborczym powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Na liście kandydatów pojawiają się kolejne nazwiska. Konfederacja wystawiła Bartosza Bocheńczaka, Partia Razem Aleksandrę Owcę, a Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski - Grażynę Zofię Świat. Swój start zapowiedział także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka Marianna Schreiber. KO i PiS wciąż nie ogłosiły swoich kandydatów.