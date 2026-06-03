Kierowcy jadący do Zakopanego muszą liczyć się w środę z utrudnieniami. Przeciwnicy przedstawionych wariantów budowy drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami organizują trzy protesty, które mogą sparaliżować trasę - informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny.

Protest na zakopiance w Gaju w listopadzie 2025 roku / Wojciech Matusik / East News

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Protesty na zakopiance odbędą się w środę w godzinach popołudniowych.

Utrudnienia obejmą m.in. rejon węzła autostrady A4 Kraków Wieliczka i zjazd z autostrady A4 na zakopiankę przy węźle Opatkowice.

Kolejna demonstracja odbędzie się w Gaju. Protestujący czasowo zablokują tam przejście dla pieszych.

Protesty oznaczają czasowe wstrzymanie ruchu co kilka minut, co oznacza przedświąteczne korki.

Protest przeciwko drodze ekspresowej S7

Akcje są wyrazem sprzeciwu wobec sposobu prowadzenia prac nad projektem nowego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Mieszkańcy okolicznych miejscowości przekonują, że ich głos nie jest odpowiednio uwzględniany podczas przygotowywania inwestycji. Domagają się większego udziału w procesie konsultacji oraz uwzględnienia zgłaszanych postulatów.

Kierowcy wybierający się w kierunku Tatr powinni śledzić komunikaty drogowe i przygotować się na możliwe opóźnienia.