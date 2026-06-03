Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Krakowie opublikowało informacje dotyczące kursowania autobusów i tramwajów w Boże Ciało oraz następujące po nim dni długiego weekendu. Z kolei Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazał, że w Boże Ciało będzie można bezpłatnie parkować w centrum miasta.

Procesja z okazji Bożego Ciała w Krakowie / Art Service / PAP

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Długi weekend w Krakowie. Tak będą kursować autobusy i tramwaje

Jak informuje krakowskie MPK, w Boże Ciało autobusy i tramwaje kursować będą według świątecznych rozkładów jazdy. Trzeba jednak przygotować się na pewne zmiany. Linie autobusowe 482 i 511 nie będą kursować, a tramwaje 50 i 52 będą jeździć rzadziej niż zwykle.

W Boże Ciało będą odbywać się procesje, których efektem będą czasowe utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.

W piątek po Bożym Ciele krakowskie tramwaje będą kursować według sobotnich rozkładów jazdy. Wyjątkiem są linie 11, 50 i 52 - one będą jeździć wg rozkładów specjalnych.

Jeśli chodzi o autobusy, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Większość linii miejskich będzie kursować według sobotnich rozkładów jazdy. Wyjątkiem będą autobusy 104, 109, 110, 111, 133, 135, 149, 155, 160, 161, 171, 180, które pojadą tak jak w dni powszednie. Na przystankach nie pojawią się autobusy linii 116, 127, 132, 146, 156, 420, 433, 475, 482, 494 i 572.

Autobusy linii aglomeracyjnych będą jeździć tak jak w dni powszednie. Linia rekreacyjna ma jeździć tak jak w soboty - to samo dotyczy linii 434.

W sobotę i niedzielę po Bożym Ciele komunikacja będzie kursować tak jak w każdy weekend. Zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany w związku z Wielką Paradą Smoków.

Boże Ciało bez opłat za parkowanie

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, w Boże Ciało opłaty za postój na Obszarze Płatnego Parkowania nie będą pobierane. Kolejna taka sytuacja będzie mieć miejsce 15 sierpnia.

"Warto również przypomnieć, że osoby posiadające aktywny status Karty Krakowskiej są zwolnione z opłat w niedziele w podstrefie A" - czytamy w komunikacie krakowskiego magistratu.