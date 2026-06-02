Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Drewnicki jest obecnie wiceprzewodniczącym rady stolicy Małopolski. Dotychczasowy włodarz miasta, Aleksander Miszalski, został odwołany w wyniku referendum.
Aleksander Miszalski sprawujący urząd prezydenta Krakowa, został odwołany w wyniku referendum, które odbyło się 24 maja br. We wtorek Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że kandydatem ugrupowania na prezydenta miasta będzie Michał Drewnicki, obecnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
Wcześniej udział w rywalizacji o urząd prezydenta miasta zadeklarowali m.in. Marian Banaś (były prezes NIK), Aleksandra Owca (radna miasta, kandydatka Partii Razem), Michał Klimek (przedsiębiorca, kandydat Konfederacji Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (prawnik, kandydat Socjaldemokracji Polskiej).
