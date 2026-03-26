Od najbliższej soboty, 28 marca, mieszkańcy północno-wschodniej części Krakowa będą mogli ponownie korzystać z tramwajów do pętli Mistrzejowice. Zarząd Transportu Publicznego ogłosił, że na swoje stałe trasy wracają linie nr 14 i 16. To efekt zakończenia kolejnego etapu prac przy budowie nowej pętli w ramach inwestycji Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .



Oddanie do użytku drugiego toru jazdy dla tramwajów umożliwiło przywrócenie oraz uruchomienie dodatkowych połączeń.

Jak podkreślają urzędnicy, "potrzeba wzmocnienia oferty przewozowej w tym rejonie była wielokrotnie podnoszona m.in. podczas spotkań w ramach ‘ławek dialogu’ z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim".

Nowe rozwiązania mają poprawić dostępność komunikacyjną dla mieszkańców Mistrzejowic i okolic.





Zmiany w kursowaniu tramwajów



Od soboty linia nr 14 wraca na swoją dotychczasową trasę, obsługując przystanki na pętli Mistrzejowice.

Z kolei linia nr 16 zostaje przywrócona i będzie kursować na trasie Bardosa - Mistrzejowice w dni powszednie w godzinach od około 5:30 do 19:30, co 15 minut.

Pozostałe zmiany obejmują:

Linia nr 9 nadal kursuje po trasie skróconej: "Nowy Bieżanów P+R" - ... - ul. Broniewskiego - "Rondo Hipokratesa"

Linia nr 44 pozostaje zawieszona

Linia nr 75 kursuje bez zmian na trasie "Górka Narodowa" - "Bardosa"

Organizacja przystanków na pętli

W związku z etapowym uruchamianiem infrastruktury, przystanki na pętli Mistrzejowice będą funkcjonować w nowej organizacji.

Przystanek dla wysiadających w kierunku centrum miasta otrzyma numer 01, natomiast przystanek dla wsiadających na pętli - oba perony - będzie oznaczony numerem 04. Przystanek przelotowy w kierunku Ronda Piastowskiego tymczasowo pozostanie bez numeru, jednak docelowo otrzyma numer 02.

"Wprowadzenie docelowej numeracji wszystkich słupków przystankowych nastąpi w późniejszym terminie" - informuje Zarząd Transportu Publicznego. Aktualne rozkłady jazdy zostaną opublikowane na stronie internetowej ztp.krakow.pl.












