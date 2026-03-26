W czwartek wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się emocjonujące spotkanie piłkarskie pomiędzy reprezentacjami Polski i Albanii. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną poważne zmiany w organizacji ruchu oraz komunikacji miejskiej. Sprawdź, jak najlepiej dotrzeć na stadion.

W czwartek wieczorem na PGE Narodowym w Warszawie Polska zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata.

Saska Kępa zamknięta dla większości kierowców

Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45, jednak już od 18:30 wjazd na Saską Kępę będzie znacznie ograniczony. Do tej popularnej dzielnicy będą mogły wjechać wyłącznie pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej.

Pozostali kierowcy muszą liczyć się z koniecznością wyboru innych tras.

Darmowa komunikacja dla kibiców

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalną ofertę dla kibiców. Osoby posiadające bilety na mecz, zaproszenia lub akredytacje UEFA będą mogły bezpłatnie podróżować w granicach 1. strefy biletowej ZTM, a także pociągami Kolei Mazowieckich.

To duże ułatwienie dla wszystkich, którzy planują dotrzeć na stadion środkami transportu publicznego.

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

Po zakończeniu meczu, około godziny 22:30, policja może zamknąć Most Poniatowskiego oraz Aleje Jerozolimskie na odcinku od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a.

Autobusy kursujące tymi trasami zostaną skierowane na Most Łazienkowski.

Tramwaje linii 7 pojadą objazdem Trasą W-Z, a linie 9, 22 i 24 zostaną podzielone na dwie części - po stronie centrum i Pragi. Na trasę wyjadą także autobusy zastępczej linii Z99, które połączą Rondo Wiatraczna z Placem Narutowicza przez Most Łazienkowski.

Dodatkowe kursy i wzmocnione linie

Z Ronda Waszyngtona będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 138 i 509, które pojadą odpowiednio w kierunku Bokserskiej oraz na Gocław i do Winnicy. Zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania tramwajów – składy linii 9 będą jeździły częściej na trasie z Gocławka do pętli Ratuszowa-Zoo oraz z P+R Al. Krakowska do Placu Starynkiewicza.

Dodatkowe tramwaje linii 26 pojadą z Alei Zielenieckiej w kierunku Woli, aż do przystanku Rogalińska.

Na większą liczbę pasażerów przygotowane będzie również metro. Pociągi linii M2 będą podjeżdżały na stacje częściej, by sprawnie rozwozić kibiców po zakończeniu spotkania.