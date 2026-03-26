Poważne utrudnienia na autostradzie A2 w rejonie Łodzi. W wyniku pożaru naczepy ciężarówki na wysokości miejscowości Mamień, autostrada została całkowicie zamknięta w kierunku Poznania na odcinku między węzłami Emilia i Wartkowice.

Autostrada A2 jest zamknięta w rejonie Łodzi po pożarze tira. Na polecenie policji zablokowany został także węzeł Emilia.

Dyżurny informacji drogowej GDDKiA poinformował, że utrudnienia na tej trasie mogą trwać do godz. 8.00.

Na autostradzie w kierunku Poznania utworzył się kilkukilometrowy zator.

Kierowcy stoją w długim korku, a informacja o zamknięciu trasy jest wyświetlana na tablicach elektronicznych przy drodze.

Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Służby pracują nad usunięciem skutków zdarzenia i przywróceniem płynności ruchu.

Kierowcy powinni rozważyć wybór innych tras. Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów drogowych.