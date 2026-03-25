W Tatrach i na Podhalu spodziewane są intensywne opady śniegu. Synoptycy ostrzegają, że w wyższych partiach gór może spaść nawet ponad 30 cm białego puchu. Wydano alerty pogodowe dla regionu, a ratownicy apelują o ostrożność.

Nadchodzą intensywne opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego przed opadami śniegu.

Jak informuje dyżurny synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, "opady obejmą głównie obszary powyżej 700 m n.p.m. i miejscami będą miały charakter intensywny".

Alert będzie obowiązywał od czwartku do piątku, jednak prognozy przewidują, że śnieg może padać także w kolejnych dniach.



Nawet 30 cm śniegu

Według prognoz, na Podhalu, w tym w Zakopanem, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 do 20 cm. W wyższych partiach Tatr suma opadów może przekroczyć 30 cm.

Temperatura maksymalna w Zakopanem osiągnie około 1 st. C, natomiast na szczytach Tatr spadnie do około minus 5 st. C.

Za gwałtowne załamanie pogody odpowiada niż genueński, który formuje się nad południem Europy.

"Już w środę powstanie ośrodek niżowy, który będzie rozszerzał swój zasięg, a Małopolska znajdzie się na północnych obrzeżach zatoki niżowej w strefie falującego frontu atmosferycznego" - przekazują synoptycy.



Ostrzeżenie lawinowe i apel o ostrożność

W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR informują, że obecnie pokrywa śnieżna jest na ogół dość stabilna, jednak po intensywnych opadach sytuacja lawinowa może się pogorszyć.

IMGW podkreśla, że "ze względu na dynamiczny charakter zjawisk ostrzeżenie może być aktualizowane".



Mieszkańcy i turyści planujący wyjazd w Tatry powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić aktualne komunikaty pogodowe. Warunki na szlakach mogą się gwałtownie pogorszyć, a ryzyko lawin wzrośnie wraz z przyrostem pokrywy śnieżnej.