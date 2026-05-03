Znamy już zwycięzców XIX edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy otrzymał film „Renovation” w reżyserii Gabriele Urbonaite. W kategoriach aktorskich docenieni zostali Marta Nieradkiewicz i Tomasz Ziętek. Jedną z prowadzących galę zamknięcia była dziennikarka RMF FM Ola Filipek.

Marta Nieradkiewicz i Tomasz Ziętek / Klaudia Kot / Materiały prasowe

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Jury w składzie: Anna Jadowska, Mike Goodridge, James Price oraz Killian Scott zdecydowało, że Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" w wysokości 25 000 dolarów za stworzenie prostego i czytelnego świata, który od początku jest bardzo filmowy. Oraz za zaprezentowanie widzom problemów, które są ważne zarówno w mikro jak i w makro skali. Jak również za zbudowanie przenikliwego i czasem ironicznego portretu wschodnioeuropejskiej klasy średniej w rzeczywistości wyznaczonej przez ślady i powidoki wciąż trwającej wojny powędrowała do "Renovation" w reżyserii Gabrielė Urbonaitė.

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych triumfował "Klarnet" Toli Jasionowskiej. Nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych przyznało mu jury w składzie: Pete Czernin, Janty Yates, Kristian Fyllingsnes, Lillah Halla i Gabrielle Tana. Wszyscy byliśmy głęboko poruszeni i zaangażowani tym znakomitym, pełnym emocji i poezji filmem. Jednocześnie zaskoczeni, że jest to debiut fabularny - podkreślili jurorzy.

Nagrody aktorskie w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymali Marta Nieradkiewicz (za "Trzy miłości") i Tomasz Ziętek (za "Wielką warszawską"). Z kolei nagroda Mastercard Rising Star trafiła do znanego z "Ministrantów" Piotra Domalewskiego Tobiasza Wajdy.

Tobiasz Wajda z nagrodą Mastercard Rising Star / Klaudia Kot / Materiały prasowe

Laureatką nagrody Female Voice dla Kobiet Filmu (wartość nagrody to aż 50 000 zł), która jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej została przyznana Marii Wojtyszko ("Miłe kobiety") za stworzenie złożonego, wielopokoleniowego świata, wypełnionego szalonymi i oryginalnymi pomysłami. Z niecierpliwością czekamy dokąd reżyserka zabierze nas kolejny raz.

Maria Wojtyszko z nagrodą Female Voice / Klaudia Kot / materiały promocyjne

Jury FIPRESCI w składzie: Marcin Adamczak, Katrin Hillgruber i Dieter Wieczorek nagrodę FIPRESCI przyznało filmowi "Treat Her Like a Lady" Palomy Aguilery Valdebenito.

Podczas Gali Zamknięcia rozdano także nagrody w konkursie #63SEKUNDY, którego głównym organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Laureatami zostali:

I MIEJSCE - nagroda główna, 10 000 zł oraz statuetka Grand Prix Helena Jastrzębska za film "Co trzeba to się wykasuje";

II MIEJSCE - nagroda 5000 zł Monika Ryszka za film "Dom";

III MIEJSCE - nagroda 3000 zł Martyna Fudała za film "Żeby nic nie zapomnieć, część II".

XIX edycja Mastercard OFF CAMERA kończy się dzisiaj. To ostatni moment na obejrzenie prezentowanych na festiwalu filmów w krakowskich kinach.