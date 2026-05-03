Pilne ostrzeżenie skierowane do mieszkańców 11 miast i wiosek w południowym Libanie wydało w niedzielę wojsko izraelskie. Jak podaje Reuters, Izrael wezwał ich do ewakuacji z domów i przeniesienia się na otwarte tereny, oddalone co najmniej o kilometr. Wojsko poinformowało, że prowadzi operację przeciwko Hezbollahowi w następstwie - jak to określono - naruszenia porozumienia o zawieszeniu broni.

Wojna na Bliskim Wschodzie, maj 2026 / IBRAHIM AMRO/AFP/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Dwutygodniowe zawieszenie broni w wojnie USA i Izraela z Iranem ogłoszono w nocy z 7 na 8 kwietnia. Było to pokłosie rozmów amerykańsko-irańskich w Pakistanie.

Rozejm miał być motywacją do złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny. W sobotę wiceszef irańskiej dyplomacji Kazem Gharibabadi - cytowany przez CNN - zaznaczył, że Iran jest gotowy zarówno na kontynuację wojny, jak i na działania dyplomatyczne . Piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych - stwierdził. USA odrzuciły wcześniej ofertę , w której znalazło się m.in. otwarcie cieśniny Ormuz.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

Jak podaje agencja Reutera, w niedzielę wojsko izraelskie poinformowało w nowym komunikacie, że "prowadzi operację przeciwko Hezbollahowi w następstwie naruszenia przez porozumienia o zawieszeniu broni", ostrzegając, że każdy, kto znajduje się w pobliżu bojowników Hezbollahu lub ich obiektów, może być narażony na niebezpieczeństwo.

Mieszkańcy 11 miast i wiosek w południowym Libanie mają się ewakuować z domów i przenieść się na otwarte tereny - jak określono - oddalone co najmniej o kilometr.

Izrael kontynuuje ataki w południowym Libanie, a jego wojska okupują pas południowej części kraju, niszcząc domy, które określają jako infrastrukturę wykorzystywaną przez Hezbollah. Ta wspierana przez Iran grupa bojowników kontynuuje natomiast atakowanie dronami i rakietami wojsk izraelskich zarówno w Libanie, jak i na północy Izraela.