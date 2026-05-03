"Wycofamy znacznie więcej niż 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec" - powiedział prezydent USA Donald Trump, rozmawiając z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami. Wcześniej, w sobotę, mówił o 5 tysiącach. Jeszcze wcześniej powiedział, że prawdopodobnie wycofa też amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii.

Donald Trump zwraca się do dziennikarzy przed wejściem na pokład Air Force One w Palm Beach, 2 maja 2026 roku / ROBERTO SCHMIDT/Getty AFP/East News / East News

Stany Zjednoczone rozpoczną wycofywanie około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec - informował w piątek rzecznik Pentagonu Sean Parnell . Operacja, która ma potrwać od sześciu do dwunastu miesięcy, jest efektem "gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie".

Amerykańskie media podały, że decyzja Donalda Trumpa o redukcji sił USA w Niemczech była reakcją na krytyczne słowa kanclerza Niemiec. Amerykański prezydent miał wpaść w furię. Eksperci i politycy ostrzegają, że taki ruch nie tylko osłabi bezpieczeństwo Europy, ale przede wszystkim uderzy w zdolności operacyjne Stanów Zjednoczonych. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu - w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami - Trump powiedział jednak, że zamierza wycofać z Niemiec znacznie więcej niż 5 tysięcy żołnierzy.

Amerykańskie wojska na wylocie z Europy?

Znacznie obetniemy (liczbę żołnierzy - przyp. red.). I to o dużo więcej niż 5 tysięcy - powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi.