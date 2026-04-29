Aktorka Marta Nieradkiewicz poprowadzi cykl spotkań Dziki OFF w ramach krakowskiego festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Jednym z tematów rozmów z wyjątkowymi kobietami będzie szeroko pojęta dojrzałość.

Marta Nieradkiewicz i Lidia Popiel / Paweł Wodzyński / East News

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Marta Nieradkiewicz jest absolwentką łódzkiej filmówki. W ostatnich latach mogliśmy ją oglądać w takich filmach jak "Trzy miłości", "Kobieta z..." czy "Lęk".

Nieradkiewicz występowała też w popularnych serialach. To m.in. "Wielka woda", "Otwórz oczy", "Ultraviolet" czy "Solid gold". Na początku swojej kariery pojawiała się także w "Barwach szczęścia".

W rozmowach prowadzonych na krakowskim festiwalu aktorka chce szukać prawdy o procesie twórczym. Ma to być uzupełnienie sekcji filmowej "W pewnym wieku".

"Uczestnicy spotkań spróbują wspólnie zdefiniować moment, w którym rzemiosło ustępuje miejsca czystej intuicji, a życiowe doświadczenie staje się najcenniejszym paliwem dla wyobraźni" - zapowiadają organizatorzy.

Wszystkie rozmowy Marty Nieradkiewicz w ramach cyklu Dziki OFF odbędą się w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej. Jej pierwszym gościem będzie ceniona fotografka Lidia Popiel. Spotkanie rozpocznie się dziś o godz. 14. Dyskusja skupi się na estetyce i zatrzymywaniu ulotności w kadrze.

30 kwietnia o 14 Nieradkiewicz będzie rozmawiać z reżyserką Agnieszką Smoczyńską. Z kolei 1 maja o godzinie 14 fotelu gościa zajmie aktorka Maja Ostaszewska. To spotkanie domknie cykl refleksją nad tym, jak dojrzałość artystyczna pozwala z większą siłą angażować się w istotne tematy społeczne.

Bogusław Linda opowie o współpracy z Wajdą przy jego ostatnim filmie

Tegoroczna edycja krakowskiego święta kina niezależnego ma liczne akcenty związane ze stuleciem urodzin Andrzeja Wajdy. Jednym z nich będzie specjalny pokaz "Powidoków" - ostatniego filmu tego wybitnego reżysera. Odbędzie się on dziś wieczorem w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Towarzyszyć mu będzie spotkanie z odtwórcą roli malarza Władysława Strzemińskiego - Bogusławem Lindą.

Bohaterem "Powidoków" jest jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku, Władysław Strzemiński. Obok pracy artystycznej był on także teoretykiem sztuki, publicystą oraz pedagogiem, co dla Wajdy było niezwykle istotne. Jako pionier awangardy konstruktywistycznej i twórca teorii unizmu, Strzemiński stał się symbolem artysty, który nie poddał się dyktatowi socrealizmu i komunistycznej władzy. Po 1949 roku doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów, zarówno artystycznych, jak i życiowych. W swoim ostatnim dziele Andrzej Wajda opowiada o tragicznej konfrontacji jednostki walczącej z systemem oraz o tym, jak polityka może bezwzględnie niszczyć człowieka.

XIX edycja festiwalu Mastercard OFF CAMERA potrwa do 3 maja.