Dwóch małych chłopców z gminy Bochnia wymknęło się z domu i znalazło na poboczu bardzo ruchliwej drodze krajowej 94. Jeden z nich prowadził hulajnogę elektryczną, drugi jechał na rowerku biegowym. Dzieciom pomogli policjanci.

Zdjęcie udostępnione / KWP Kraków / Policja

Chłopcy szli poboczem, kiedy zostali zauważeni przez patrol policji. Chłopcy nie uszli daleko od domu. Szukała ich już zdenerwowana mama.

Kobieta powiedziała policjantom, że kiedy zajmowała się pracami na roli, dzieci oddaliły się, a ona sama natychmiast po zorientowaniu się, że ich nie ma, rozpoczęła poszukiwania - relacjonuje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Prawo ruchu drogowego określa, że dzieci do lat 7 lat mogą korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Policjanci apelują o właściwą opiekę nad dziećmi i o to, żeby uczyć je jak się nazywają, gdzie mieszkają oraz numerów telefonów kontaktowych i alarmowych.