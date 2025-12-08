Od poniedziałku, 8 grudnia, mieszkańcy i osoby planujące przyjazd do Krakowa mogą skorzystać z nowego systemu obsługi Strefy Czystego Transportu (SCT). To narzędzie, które pozwoli sprawdzić status swojego pojazdu, złożyć wnioski o uprawnienia do wjazdu do SCT oraz uzyskać dostęp do wszystkich usług związanych ze strefą. Sprawdź, kto może zyskać bezterminowe zwolnienie z opłaty.

SCT w Krakowie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. / Shutterstock

Od 8 grudnia działa system, w którym kierowcy mogą sprawdzić, czy ich samochód spełnia wymagania ruszającej od nowego roku Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

Właściciele samochodów z polskimi rejestracjami, które spełniają wymagania SCT, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań – takie pojazdy zostaną automatycznie zakwalifikowane jako uprawnione do wjazdu do strefy.

Mieszkańcy Krakowa, którzy przed wejściem w życie uchwały byli już właścicielami swoich obecnych pojazdów, będą mogły z nich korzystać w SCT bezterminowo, bez względu na ich standard emisji spalin.

Aby skorzystać z systemu, wystarczy wejść na stronę internetową www.sct.krakow.pl na dowolnym urządzeniu – zarówno mobilnym, jak i stacjonarnym.

Platforma umożliwia obsługę zgłoszeń mieszkańców oraz przygotowanie indywidualnych uprawnień do wjazdu do strefy.

Na razie to jedyna dostępna funkcja, ale – jak zapowiada Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa – wkrótce pojawią się kolejne.

Jeżeli nie jesteśmy mieszkańcami Krakowa i nasz samochód nie spełnia norm, to do strefy będziemy mogli wjechać za opłatą. Taka funkcjonalność zostanie uruchomiona w drugiej połowie grudnia i wtedy będzie można opłacić wjazd i wjechać do strefy - powiedział Michał Pyclik reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi.

System jest kluczowym elementem przygotowań do wprowadzenia SCT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Wymogi dla pojazdów – kto wjedzie do SCT?

Od 2026 roku wjazd do Strefy Czystego Transportu będzie możliwy tylko dla pojazdów spełniających określone normy emisji spalin.

Dla samochodów osobowych wymagane będą:



Samochody benzynowe: Co najmniej norma emisji spalin Euro 4 lub rok produkcji nie wcześniejszy niż 2005.

Samochody z silnikiem Diesla: Co najmniej norma emisji Euro 6 lub rok produkcji nie wcześniejszy niż 2014.

Dla pojazdów powyżej 3,5 tony (np. ciężarówki, autobusy) wymagania są następujące:



Samochody benzynowe: Co najmniej norma emisji spalin Euro 4 lub rok produkcji nie wcześniejszy niż 2005.

Samochody z silnikiem Diesla: Co najmniej norma emisji Euro 6 lub rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012.

Właściciele samochodów z polskimi rejestracjami, które spełniają powyższe wymagania, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań – takie pojazdy zostaną automatycznie zakwalifikowane jako uprawnione do wjazdu do strefy.



Bezterminowe zwolnienia dla mieszkańców

Dobra wiadomość dla mieszkańców Krakowa. Osoby, które przed wejściem w życie uchwały w czerwcu były już właścicielami lub współwłaścicielami swoich obecnych pojazdów, będą mogły z nich korzystać w SCT bezterminowo, bez względu na ich standard emisji spalin.

Nowy system ma usprawnić proces przygotowań do wdrożenia SCT i zapewnić mieszkańcom łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji oraz usług związanych z funkcjonowaniem stref.

Poniżej znajdziesz film instruktażowy, który krok po kroku pokazuje, jak skorzystać z systemu i jak wypełnić najważniejsze formularze.