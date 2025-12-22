W internetowym systemie obsługi strefy czystego transportu (SCT) w Krakowie można już dokonywać opłat za wjazd do strefy - poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Krakowa. SCT zacznie obowiązywać wewnątrz IV obwodnicy miasta od 1 stycznia 2026 roku.
Urząd Miasta Krakowa poinformował w poniedziałek o uruchomieniu możliwości dokonywania opłat za wjazd do Strefy Czystego Transportu.
Opłaty można realizować przez stronę internetową sct.zdmk.krakow.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mKraków.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku i obejmą obszar wewnątrz IV obwodnicy miasta.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, opłatę za wjazd do SCT będą musieli uiścić kierowcy pojazdów niespełniających określonych norm emisyjnych.
W 2026 roku opłata godzinowa wyniesie 2,5 zł, dzienna - 5 zł, a abonament miesięczny - 100 zł. W kolejnych latach stawki wzrosną - w 2027 roku opłata dzienna wzrośnie do 15 zł (ważna przez sześć godzin), a abonament miesięczny do 250 zł.
W 2028 roku miesięczny abonament wyniesie już 500 zł.
Od 2029 roku opłaty mają zostać całkowicie zniesione, a wjazd samochodów niespełniających norm będzie całkowicie zakazany.
Mieszkańcy Krakowa, którzy posiadali stare samochody przed 26 czerwca 2025 roku, nie muszą płacić za poruszanie się nimi po SCT, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji pojazdu w systemie SCT.
Bez opłat i konieczności rejestracji będą mogły wjeżdżać także samochody benzynowe z normą emisji co najmniej Euro 4 (lub wyprodukowane od 2005 roku) oraz diesle z normą co najmniej Euro 6 (lub wyprodukowane od 2014 roku dla osobowych i 2012 roku dla ciężarowych).
Za nieuprawniony wjazd do strefy grozi mandat do 500 zł. Władze miasta zapowiadają, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania SCT straż miejska i policja będą skupiać się głównie na informowaniu i pouczaniu kierowców.