W internetowym systemie obsługi strefy czystego transportu (SCT) w Krakowie można już dokonywać opłat za wjazd do strefy - poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Krakowa. SCT zacznie obowiązywać wewnątrz IV obwodnicy miasta od 1 stycznia 2026 roku.

/ Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.PL /

Urząd Miasta Krakowa poinformował w poniedziałek o uruchomieniu możliwości dokonywania opłat za wjazd do Strefy Czystego Transportu.

Opłaty można realizować przez stronę internetową sct.zdmk.krakow.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mKraków.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku i obejmą obszar wewnątrz IV obwodnicy miasta.

Kto zapłaci za wjazd do strefy?

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, opłatę za wjazd do SCT będą musieli uiścić kierowcy pojazdów niespełniających określonych norm emisyjnych.

W 2026 roku opłata godzinowa wyniesie 2,5 zł, dzienna - 5 zł, a abonament miesięczny - 100 zł. W kolejnych latach stawki wzrosną - w 2027 roku opłata dzienna wzrośnie do 15 zł (ważna przez sześć godzin), a abonament miesięczny do 250 zł.

W 2028 roku miesięczny abonament wyniesie już 500 zł.

Od 2029 roku opłaty mają zostać całkowicie zniesione, a wjazd samochodów niespełniających norm będzie całkowicie zakazany.

Wyjątki i ulgi dla mieszkańców

Mieszkańcy Krakowa, którzy posiadali stare samochody przed 26 czerwca 2025 roku, nie muszą płacić za poruszanie się nimi po SCT, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji pojazdu w systemie SCT.

Bez opłat i konieczności rejestracji będą mogły wjeżdżać także samochody benzynowe z normą emisji co najmniej Euro 4 (lub wyprodukowane od 2005 roku) oraz diesle z normą co najmniej Euro 6 (lub wyprodukowane od 2014 roku dla osobowych i 2012 roku dla ciężarowych).

Za nieuprawniony wjazd do strefy grozi mandat do 500 zł. Władze miasta zapowiadają, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania SCT straż miejska i policja będą skupiać się głównie na informowaniu i pouczaniu kierowców.