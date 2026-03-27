Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar skierował skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, domagając się uchylenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który częściowo unieważnił miejską uchwałę dotyczącą strefy czystego transportu.

Znak Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Wojewoda małopolski złożył skargę kasacyjną do NSA w sprawie strefy czystego transportu w Krakowie.

Główne zarzuty dotyczą naruszenia zasady równości i zakazu dyskryminacji obywateli.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zdecydował się na skierowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie częściowo uchylił uchwałę dotyczącą strefy czystego transportu. Podczas briefingu w Skale wojewoda podkreślił, że decyzja została podjęta po konsultacjach prawnych oraz rozmowach z samorządowcami z regionu.

Według wojewody uchwała Rady Miasta Krakowa narusza fundamentalną zasadę równości obywateli wobec prawa oraz ogranicza konstytucyjne prawa i wolności mieszkańców.

Kontrowersje wokół wyroku WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, rozpatrując skargę wojewody, stwierdził nieważność niektórych zapisów uchwały. Zastrzeżenia sądu wzbudziła przede wszystkim definicja mieszkańca Krakowa, która opierała się na kryterium zameldowania i płacenia podatku dochodowego w mieście. Sąd uznał, że o byciu mieszkańcem decyduje faktyczne zamieszkanie na terenie gminy.

Kolejny unieważniony zapis dotyczył zwolnienia z opłat jedynie pacjentów korzystających z publicznych placówek medycznych, z pominięciem tych korzystających z prywatnych usług zdrowotnych. Sąd nie podzielił jednak kluczowego zarzutu wojewody dotyczącego nierównego traktowania właścicieli pojazdów spoza Krakowa. Mieszkańcy miasta posiadający takie same pojazdy zostali z tych kosztów zwolnieni.

Strefa czystego transportu: zasady i wyjątki

Strefa czystego transportu w Krakowie obowiązuje od 1 stycznia 2026. Kierowcy pojazdów niespełniających określonych norm emisji spalin muszą uiszczać opłaty za wjazd do strefy. Mieszkańcy Krakowa, którzy nabyli samochód przed 26 czerwca 2025 roku, są zwolnieni z tych opłat.

Bezpłatny wjazd do strefy mają pojazdy spełniające normy emisji spalin określone w uchwale: dla aut benzynowych i LPG jest to co najmniej norma Euro 4 lub produkcja od 2005 roku, a dla diesli - co najmniej Euro 6 (auta osobowe i ciężarowe) lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 roku (osobowe) i 2012 roku (ciężarowe).

Przyszłość strefy: zapowiedzi zmian

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział, że po wyroku WSA zostaną wprowadzone korekty do uchwały dotyczącej strefy czystego transportu. Projekt nowych przepisów ma być gotowy jesienią 2026 roku, po szerokich konsultacjach społecznych i sektorowych.

Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez NSA, obecne zasady funkcjonowania strefy pozostają bez zmian.