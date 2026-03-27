Policjanci po służbie zatrzymali kierowcę, który jechał pod prąd obwodnicą Trójmiasta. O losie 85-latka, który siedział za kierownicą Porsche, zdecyduje sąd.
- Więcej informacji z kraju i ze świata można znaleźć na stronie głównej rmf24.pl
Porsche jechało pod prąd gdyńską częścią obwodnicy Trójmiasta. Na szczęście zachowanie kierowcy nie doprowadziło do tragedii.
Nieprawidłowo jadące auto zatrzymali policjanci po służbie, a później na miejsce wysłany został patrol. Okazało się, że za kierownicą Porsche siedział 85-latek. Mężczyzna był trzeźwy.
Policjanci zatrzymali należące do seniora prawo jazdy. O dalszym losie mężczyzny i karze, jaką otrzyma za niebezpieczne zachowanie, zdecyduje sąd.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.