W chińskim Wushan właśnie otwarto najdłuższy na świecie system zewnętrznych schodów ruchomych. Ta inżynieryjna perła nie tylko skraca codzienną drogę mieszkańców z godziny do zaledwie 20 minut, ale także staje się nową wizytówką regionu i symbolem walki z trudnym, górzystym terenem.

  • Wushan to górzysta miejscowość w prowincji Chongqing, gdzie wprowadzono najdłuższy na świecie system zewnętrznych ruchomych schodów.
  • Wushan Goddess Escalator ma aż 905 metrów długości i pokonuje różnicę wysokości równą 80-piętrowemu wieżowcowi.
  • System składa się z 21 ruchomych schodów, 8 wind, 4 ruchomych chodników i przeszklonych kładek.
  • Trasa, która wcześniej zajmowała mieszkańcom nawet godzinę, teraz trwa około 20 minut.
Wushan, niewielka miejscowość położona w górzystym regionie prowincji Chongqing, od lat słynęła z niezwykle wymagającego terenu. Stromizny, wąskie serpentyny i niekończące się podejścia były codziennością mieszkańców.

W związku z tym otwarto tam najdłuższy na świecie system zewnętrznych ruchomych schodów - Wushan Goddess Escalator.

Technologiczny majstersztyk na miarę XXI wieku

Nowa inwestycja to nie tylko zwykłe schody ruchome, jakich pełno w galeriach handlowych. To prawdziwy technologiczny majstersztyk, który został zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach i potrzebach lokalnej społeczności. System rozciąga się na długości aż 905 metrów i pokonuje różnicę wysokości wynoszącą 242,14 metra - to tyle, ile mierzy 80-piętrowy wieżowiec.

W skład całej infrastruktury wchodzi aż 21 ruchomych schodów, 8 wind, 4 ruchome chodniki oraz sieć przeszklonych kładek dla pieszych. Całość została wkomponowana w zbocze góry, podążając za jej naturalnym kształtem, co nie tylko pozwoliło zachować spektakularne widoki, ale także zminimalizowało ingerencję w środowisko.

Nowa jakość życia dla mieszkańców

Dla mieszkańców Wushan to prawdziwa rewolucja. Jeszcze do niedawna, aby dostać się do pracy, szkoły czy na zakupy, musieli poświęcać nawet godzinę na wyczerpującą wspinaczkę po stromych, krętych drogach. Teraz ta sama trasa zajmuje zaledwie 20 minut, a podróż odbywa się w komfortowych warunkach, z panoramicznym widokiem na górskie krajobrazy.

System został zaprojektowany tak, by sprostać zarówno dużemu natężeniu ruchu, jak i trudnym warunkom pogodowym, które są charakterystyczne dla tej części Chin. Przeszklone fasady chronią pasażerów przed deszczem i wiatrem, a jednocześnie pozwalają podziwiać zapierające dech w piersiach widoki.

Władze lokalne analizują obecnie dane dotyczące obciążenia systemu, by ustalić docelową taryfę za przejazd.

Wushan Goddess Escalator to nie tylko ułatwienie dla mieszkańców, ale także nowa atrakcja turystyczna. Przeszklone kładki i panoramiczne widoki przyciągają miłośników fotografii i podróżników z całego świata. System łączy najważniejsze punkty miasta - od dróg nad rzeką, przez muzea, szpitale, aż po szkoły - tworząc prawdziwy kręgosłup komunikacyjny regionu. Dzięki tej inwestycji wcześniej odizolowane dzielnice zyskały nowe możliwości rozwoju.

Otwarcie systemu zbiegło się z obchodami Chińskiego Nowego Roku, co nadało całemu wydarzeniu wyjątkowy, symboliczny charakter. Wśród tradycyjnych tańców smoków i czerwonych lampionów mieszkańcy świętowali nie tylko nadejście nowego roku, ale także nową jakość życia.

Zobacz również: