W chińskim Wushan właśnie otwarto najdłuższy na świecie system zewnętrznych schodów ruchomych. Ta inżynieryjna perła nie tylko skraca codzienną drogę mieszkańców z godziny do zaledwie 20 minut, ale także staje się nową wizytówką regionu i symbolem walki z trudnym, górzystym terenem.

Wushan, Chiny / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wushan, niewielka miejscowość położona w górzystym regionie prowincji Chongqing, od lat słynęła z niezwykle wymagającego terenu. Stromizny, wąskie serpentyny i niekończące się podejścia były codziennością mieszkańców.

W związku z tym otwarto tam najdłuższy na świecie system zewnętrznych ruchomych schodów - Wushan Goddess Escalator.

Wideo youtube

Technologiczny majstersztyk na miarę XXI wieku

Nowa inwestycja to nie tylko zwykłe schody ruchome, jakich pełno w galeriach handlowych. To prawdziwy technologiczny majstersztyk, który został zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach i potrzebach lokalnej społeczności. System rozciąga się na długości aż 905 metrów i pokonuje różnicę wysokości wynoszącą 242,14 metra - to tyle, ile mierzy 80-piętrowy wieżowiec.

W skład całej infrastruktury wchodzi aż 21 ruchomych schodów, 8 wind, 4 ruchome chodniki oraz sieć przeszklonych kładek dla pieszych. Całość została wkomponowana w zbocze góry, podążając za jej naturalnym kształtem, co nie tylko pozwoliło zachować spektakularne widoki, ale także zminimalizowało ingerencję w środowisko.