Na niedzielę 10 maja zaplanowano referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji wójta małopolskiej gminy Lanckorona, Ryszarda Goneta. Lokale czynne będą od godz. 7 do 21.

Jak odwołać wójta?

Komisarz Wyborczy w Krakowie III Bartłomiej Migda podał, że 7 kwietnia 2024 roku w wyborach wójta liczba ważnych głosów wyniosła 2924. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść 3/5 tej liczby, czyli 1755 wyborców.

Wynik będzie rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań oddanych zostanie więcej niż połowa głosów ważnych.

Uprawnionych do udziału jest 4840 osób.

W Lanckoronie inicjatorzy referendum w oficjalnym piśmie, które opublikowały media lokalne, zarzucili wójtowi między innymi, że zrezygnował z budowy krytej pływalni w Izdebniku. Samorząd musiał zapłacić karę wykonawcy w wysokości 1,14 mln zł. Ich zdaniem, wójt stracił też zaufanie społeczne.

Wójt odpiera zarzuty

Samorządowiec - odpierając zarzuty - zwrócił uwagę, że odstąpienie od budowy pływalni było koniecznością. Utrzymanie obiektu zbyt mocno obciążyłaby budżet gminy. Podał, że roczny koszt mógł wynosić nawet ponad 1,57 mln zł. Dodał, że po rozwiązaniu umowy samorząd wynegocjował obniżenie kary z 2,68 mln zł do 1,14 mln zł.

Ryszard Gonet jest wójtem Lanckorony pierwszą kadencję. Jest bezpartyjny. W wyborach był kandydatem komitetu wyborczego wyborców Działamy Wspólnie. Zwyciężył już w pierwszej turze. Oddało na niego głos 1776 osób, czyli 61,47 proc.

Lanckorona położona jest w powiecie wadowickim.