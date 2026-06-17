Lubelski kurator oświaty został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Krajowa zarzuca mu przekroczenie uprawnień i ustawianie zamówienia na organizację obchodów 100-lecia kuratorium.
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Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało lubelskiego kuratora oświaty w związku z podejrzeniem ustawiania przetargów i przekroczenia uprawnień.
Prokuratura Krajowa poinformowała, że sprawa dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień, ustawiania zamówień publicznych oraz przyjęcia korzyści majątkowej.
Kurator miał wejść w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą, by wpłynąć na wynik przetargu dotyczącego organizacji uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Podczas akcji funkcjonariusze CBA przeszukali kilka miejsc, w tym siedziby kuratorium oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zabezpieczono dokumentację związaną z zamówieniami publicznymi, urządzenia elektroniczne, korespondencję i inne materiały.
Według ustaleń śledczych, osoby zaangażowane w proceder uzgadniały tryb i wartość zamówień oraz kierowały zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów, co miało gwarantować wybór konkretnego wykonawcy powiązanego ze sprawcami.
Tomasz Szabłowski (zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska - red.) został zawieszony w czynnościach służbowych, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe i dozór policji. Kurator nie zgadza się z zarzutami.
Faktycznie rozmawiałem we wtorek z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Po złożeniu wyjaśnień zostałem zwolniony. Mam teraz czas, żeby odnieść się do protokołu – powiedział Szabłowski. Zapowiedział także, że planuje rozmowę z ministrą edukacji.
Jak poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska, w ramach tego samego postępowania już w styczniu CBA zatrzymało siedem osób, w tym wiceprezydent Lublina Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, urzędników Urzędu Miasta Lublin oraz przedsiębiorców z branży eventowej. Dwójka urzędników została zawieszona w czynnościach służbowych.
Za zarzucane czyny Tomaszowi Szabłowskiemu grozi do 20 lat więzienia.