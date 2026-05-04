​Młode pędy sosny od lat wykorzystywane są w domowej apteczce jako wsparcie dla odporności i naturalny środek na kaszel. A maj to czas, kiedy sezon na ten surowiec jest w pełni. Najpopularniejszym domowym przetworem jest syrop, ale pędy sosny można wykorzystać także do nalewek, naparów i jako dodatek do miodów.

Sezon na młode pędy sosny trwa bardzo krótko.

Pędy sosny są cenione za właściwości wykrztuśne, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

W ostatnich latach coraz więcej osób sięga po naturalne metody wspierania zdrowia. Jednym z najcenniejszych darów polskiej przyrody są młode pędy sosny, które od wieków wykorzystywane były w medycynie ludowej - przypomina serwis rynekzdrowia.pl. W maju, gdy przyroda budzi się do życia, na drzewach pojawiają się jasnozielone, miękkie przyrosty. To właśnie one są źródłem cennych składników - olejków eterycznych, witaminy C, flawonoidów oraz związków o działaniu przeciwzapalnym.

Eksperci podkreślają, że przetwory z pędów sosny ułatwiają odkrztuszanie i działają ochronnie na drogi oddechowe. Nic dziwnego, że w czasie sezonu zbiorów wiele osób przygotowuje domowe syropy, napary czy nalewki, które przez cały rok wspierają odporność.

Syrop z pędów sosny - jak go przygotować?

Najbardziej znanym przetworem z młodych pędów sosny jest syrop, który można przygotować samodzielnie w domu. Przepis jest prosty i nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych.

Wystarczy zebrać młode, miękkie pędy, dokładnie je oczyścić, a następnie gotować przez około półtorej godziny w wodzie. Po odcedzeniu do wywaru dodaje się cukier (około 0,7-1 kg na litr płynu) i gotuje na wolnym ogniu, aż całość zgęstnieje. Gorący syrop przelewa się do wyparzonych słoików.

Można także oczyszczone pędy sosny zasypać cukrem i odstawić w nasłonecznione miejsce, aż puszczą sok.

Gotowy syrop z pędów sosny można stosować nie tylko jako wsparcie w okresie przeziębień, ale również jako dodatek do deserów czy napojów. To naturalny sposób na wzmocnienie organizmu, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.

Zbieranie pędów - o czym trzeba pamiętać?

Zbiór młodych pędów sosny wymaga rozwagi i poszanowania przyrody. Najlepiej wybierać przyrosty o długości kilku centymetrów, które są jeszcze miękkie i jasnozielone. Ważne, by nie zrywać wszystkich pędów z jednego drzewa - nadmierna eksploatacja może je osłabić.

Kluczowe jest również miejsce zbioru. Pędy powinno się zbierać z dala od ruchliwych dróg i terenów narażonych na zanieczyszczenia. Warto pamiętać, że zbieranie pędów w lasach państwowych jest zabronione i grozi mandatem. Najlepiej szukać młodych sosen na podmiejskich nieużytkach lub własnych działkach.