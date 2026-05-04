Politechnika Śląska w Gliwicach ogłosiła uruchomienie czterech nowych kierunków studiów, które ruszą już od roku akademickiego 2026/2027. Decyzja uczelni to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w obszarach nowych technologii i bezpieczeństwa.

Nowa oferta edukacyjna obejmuje cztery kierunki - sztuczna inteligencja, inżynieria danych i sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe oraz inżynieria systemów obronności i bezpieczeństwa.

Studia będą dostępne zarówno na poziomie licencjackim, jak i inżynierskim.

Uczelnia stawia na praktyczne przygotowanie studentów do pracy zawodowej, podkreślając znaczenie kompetencji technicznych oraz umiejętności analizy danych i zarządzania ryzykiem.

Odpowiedź na wyzwania współczesności

Władze uczelni zwracają uwagę, że rozwój technologii cyfrowych, w tym systemów opartych na sztucznej inteligencji, a także zmieniające się uwarunkowania geopolityczne i rosnące znaczenie bezpieczeństwa publicznego wpływają na strukturę zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy.

Nowe kierunki mają być odpowiedzią na te trendy, łącząc kształcenie techniczne z elementami zarządzania kryzysowego i wsparcia decyzji. Programy studiów zostały zaprojektowane z myślą o praktycznym przygotowaniu do zawodu.

Przewidziano zajęcia projektowe, laboratoria oraz współpracę z instytucjami badawczymi i partnerami przemysłowymi.

Studenci będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe już w trakcie nauki, m.in. poprzez praktyki i staże.

Nowe możliwości dla absolwentów

Kierunki związane ze sztuczną inteligencją i analizą danych skupią się na takich zagadnieniach jak uczenie maszynowe, przetwarzanie dużych zbiorów danych czy projektowanie systemów informatycznych.

Z kolei programy dotyczące bezpieczeństwa obejmą tematykę zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka, ochrony infrastruktury krytycznej oraz technologii wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa i obronności.

Absolwenci nowych kierunków będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze IT, przemyśle, administracji publicznej oraz instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.



Kiedy rusza rekrutacja?

Rekrutacja na nowe studia rozpocznie się 1 czerwca.

Uczelnia liczy, że nowa oferta przyciągnie kandydatów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i bezpieczeństwem, a także odpowie na realne potrzeby rynku pracy.