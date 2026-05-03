Drogowcy informują o konieczności zamknięcia jednego pasa ruchu na popularnej zakopiance. Utrudnienia zaczną się w poniedziałek, a powodowane są m.in. koniecznością uzupełnienia barier energochłonnych.
O pracach na zakopiance pisze GDDKiA Kraków.
W poniedziałek 4 maja o godz. 9:00 zamknięty zostanie lewy pas zakopianki w kierunku Zakopanego. Zamknięty zostanie fragment drogi w Myślenicach.
Drogowcy obiecują odblokowanie go do czwartkowego popołudnia.