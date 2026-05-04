Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w gminie Izbica (woj. lubelskie). 44-letni kierowca BMW potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 10-letniego chłopca, który przeprowadzał rower przez jezdnię. Mężczyzna był po spożyciu alkoholu, a całe zajście zarejestrowała kamera monitoringu.

/ Policja Krasnystaw /

Do zdarzenia doszło 1 maja po godzinie 18:00 na terenie gminy Izbica na Lubelszczyźnie.

Jak ustalili policjanci, 44-letni mężczyzna, kierując osobowym BMW, nie zachował należytej ostrożności i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca.

Dziecko przechodziło przez jezdnię, przeprowadzając rower.

Na miejsce natychmiast skierowano Zespół Ratownictwa Medycznego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Krasnymstawie. Na szczęście, po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził, że chłopiec nie doznał obrażeń ciała i mógł on wrócić do domu.

Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia

Po potrąceniu dziecka kierowca odjechał z miejsca wypadku. Policjanci jednak szybko ustalili jego tożsamość.

Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek był w stanie po użyciu alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

Nagranie ku przestrodze

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring pobliskiego sklepu.

Policja publikuje nagranie ku przestrodze, apelując o rozwagę i odpowiedzialność na drodze.

"Przypominamy, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie wpływa na koncentrację i czas reakcji, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze" – podkreślają funkcjonariusze.