Urząd Miasta Krakowa jako pierwszy w Polsce korzysta z najnowocześniejszej technologii kwantowej dystrybucji kluczy szyfrujących. Dzięki współpracy z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH, przesyłane dane są teraz zabezpieczone na najwyższym możliwym poziomie.

/ Fot. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie /

Chcesz być na bieżąco? Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .



To przełomowy krok, który otwiera nową erę bezpiecznej komunikacji i wzmacnia rolę Krakowa jako miasta stawiającego na najdoskonalsze rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.



Urząd Miasta Krakowa uzyskał najbezpieczniejsze połączenie z centrum obliczeniowym Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.

Wszystko dzięki wdrożeniu technologii kwantowej dystrybucji klucza (QKD), która wykorzystuje prawa mechaniki kwantowej do generowania i przesyłania kluczy szyfrujących.

Jak działa kwantowa ochrona?

Technologia QKD wyróżnia się tym, że każda próba przechwycenia transmisji automatycznie niszczy klucz i uruchamia alarm. Klucze generowane są w czasie rzeczywistym, co eliminuje ryzyko ich przechowywania i zapewnia maksymalny poziom zabezpieczeń.

System umożliwia szyfrowanie połączenia o przepustowości 100 Gbps pomiędzy Urzędem Miasta a Cyfronetem AGH.

Bezpieczeństwo na dekady

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreślił, że wdrożenie tej technologii to efekt współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą.

"To nie jest projekt na dziś, ale inwestycja w bezpieczeństwo Krakowa na dekady (…). Dziś pokazujemy, że potrafimy przejść od deklaracji do konkretnych, przełomowych wdrożeń. Kwantowa dystrybucja kluczy to najwyższy możliwy standard ochrony danych, oparty na prawach fizyki, a nie na kompromisach" – zaznaczył.

Wdrożenie w Krakowie jest częścią szerszej inicjatywy europejskiej, której celem jest budowa rozległej sieci bezpiecznych połączeń w całej Unii Europejskiej.

W Polsce realizowany jest projekt PIONIER-Q, a w latach 2026-2028 planowane jest rozszerzenie sieci na kraje sąsiednie w ramach programu EuroQCI.

Specjaliści podkreślają, że technologia kwantowej dystrybucji kluczy szyfrujących jest uznawana za niemożliwą do złamania. Bazuje na prawach fizyki, a nie na matematycznych zabezpieczeniach.

Oznacza to, że próba podsłuchu lub kopiowania klucza natychmiast go niszczy lub zniekształca, tym samym wykrywana jest obecność kogoś, kto chce przejąć przesyłaną wiadomość czy dane.