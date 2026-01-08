Była pracowniczka sekretariatu Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jej syn zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała ona oszukać około 90 tysięcy osób inwestujących w internetowe platformy AdBlast i Business Club.

/ Shutterstock

Oskarżeni o udział w piramidzie finansowej

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi D. i jego matce, Beacie M.

Według śledczych oboje mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej, która stworzyła piramidę finansową opartą na platformach AdBlast i Business Club.

90 tysięcy poszkodowanych, miliony dolarów strat

Grupa, którą mieli założyć Adam J. i Krzysztof Z., oszukała około 90 tysięcy osób. Poszkodowani zainwestowali łącznie co najmniej 32 miliony dolarów.

"Po zatrzymaniu Adama J. oraz Krzysztofa Z. oraz ich tymczasowym aresztowaniu, celem działania założonej przez nich zorganizowanej grupy przestępczej stało się popełnienie przestępstwa utrudnienia postępowania karnego, co było połączone ze składaniem fałszywych zeznań" – przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Anna Zimoląg.

Łukasz D. odpowie przed sądem m.in. za pomoc w oszustwie, pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.

Jego matka, była pracownica sekretariatu Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, została oskarżona o utrudnianie śledztwa.

Według prokuratury przekazywała synowi informacje dotyczące opinii daktyloskopijnych i biologicznych zleconych przez CBŚP na potrzeby śledztwa.











