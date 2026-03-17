Na przełomie kwietnia i maja na ulicy Długiej w Krakowie pojawią się nowe zasady parkowania. Miejsca postojowe będą dostępne wyłącznie dla posiadaczy abonamentu mieszkańca sektora A3. To odpowiedź na powtarzające się przypadki blokowania ruchu tramwajowego przez źle zaparkowane samochody.

Problem, który trwa od lat

Jak informuje prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, miasto od dawna zmaga się z problemem zatrzymań tramwajów spowodowanych przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy na ul. Długiej. Czas z tym skończyć.

Chcemy rozwiązać występujący od wielu lat problem zatrzymań tramwajów spowodowanych przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy - podkreślił prezydent podczas wtorkowej konferencji.

W 2025 roku aż 44 razy ruch tramwajów na ul. Długiej był blokowany przez nieprawidłowo zaparkowane auta. Najdłuższa przerwa w kursowaniu komunikacji miejskiej trwała aż 59 minut.

Często kierowcy usuwali pojazdy przed przyjazdem służb, jednak nie brakowało przypadków, gdy konieczne było odholowanie samochodu. Zdarzało się również, że pasażerowie i przechodnie sami przesuwali auta blokujące przejazd.

Nowe rozwiązania: Tylko dla mieszkańców i monitoring

Miasto zdecydowało się na wdrożenie testowego rozwiązania składającego się z dwóch elementów.

Pierwszym z nich jest zmiana charakteru wybranych miejsc parkingowych. Po zmianie uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania, część miejsc na ul. Długiej zostanie przekształcona w miejsca przeznaczone wyłącznie dla posiadaczy abonamentu mieszkańca sektora A3, czyli osób zameldowanych w tej okolicy.

Z analiz urzędników wynika bowiem, że za większość przypadków blokowania tramwajów odpowiadają kierowcy spoza Krakowa.



Drugim elementem projektu będzie rozbudowany system monitoringu miejsc postojowych. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego oraz Urząd Miasta pracują nad wdrożeniem automatycznego systemu nadzoru nad poprawnością parkowania.

Pilotażowe uruchomienie systemu planowane jest na okres wakacyjny.

Nowy system ma umożliwiać szybkie wykrywanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów i automatyczne powiadamianie odpowiednich służb. Dzięki temu interwencja będzie możliwa jeszcze zanim dojdzie do całkowitego zablokowania przejazdu tramwajów.

W przeszłości rozważano także bardziej radykalne rozwiązania, jak całkowita likwidacja miejsc postojowych w najbardziej newralgicznych punktach. Ostatecznie miasto zdecydowało się na wprowadzenie testowych zmian, które mają poprawić płynność ruchu i komfort mieszkańców.

Nowe zasady mają wejść w życie na przełomie kwietnia i maja. Władze miasta liczą, że dzięki temu problem blokowania tramwajów na ul. Długiej zostanie wreszcie rozwiązany.