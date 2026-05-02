Kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem tartaku w Iwkowej. Na szczęście nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany.
W sobotni poranek, około godziny 6:15, w miejscowości Iwkowa (pow. brzeski, woj. małopolskie) doszło do pożaru tartaku.
Ogień bardzo szybko objął halę o wymiarach 15x15 metrów, stanowiącą część większego obiektu - informuje RMF FM kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskich strażaków.
W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej z ogniem walczyło ponad 50 strażaków PSP i OSP.
Pożar został już opanowany. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska oraz prace rozbiórkowe nadpalonych elementów konstrukcji - informuje kpt. Hubert Ciepły.
Co ważne, nikt nie został ranny. Nie było też zagrożenia dla mieszkańców pobliskich budynków.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogień pojawił się w suszarni tartaku.
Policjanci ustalają przyczyny wybuchu pożaru.