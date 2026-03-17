Śląscy policjanci i strażnicy graniczni rozbili grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi. Zatrzymano dziewięć osób, które miały zmuszać cudzoziemców do pracy i odbierać im dokumenty. Ofiarami padali obywatele m.in. Azerbejdżanu, Gruzji, Indii, Ukrainy i Białorusi.

Policjanci z Bytomia, przy wsparciu strażników granicznych z Rudy Śląskiej, policjantów z Katowic oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję przeciwko grupie przestępczej.

Mundurowi zatrzymali sześciu Polaków i trzech obywateli Gruzji. Akcja była efektem blisko dwuletniej współpracy służb.

Przymusowa praca i odebrane dokumenty

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani czerpali ogromne korzyści majątkowe z handlu ludźmi oraz ułatwiania cudzoziemcom pobytu w Polsce.

Ofiary były werbowane pod pozorem legalnego zatrudnienia w firmach transportowych.

"Dodatkowo wprowadzano ich w błąd co do czasu i warunków pracy oraz należnej opieki zdrowotnej. Ponadto wykorzystywano krytyczne położenie tych osób, zmuszając je do pracy. Przymus ten wynikał z braku środków finansowych oraz nieznajomości języka polskiego. Cudzoziemcom zabierano paszporty i inne dokumenty, a także pozbawiano ich należnego wynagrodzenia" - informuje policja.





Ofiary nie miały wyjścia

Z powodu braku pieniędzy i dokumentów cudzoziemcy nie mogli zmienić miejsca pracy ani wrócić do swojego kraju. W takiej sytuacji znaleźli się obywatele m.in. Azerbejdżanu, Gruzji, Indii, Ukrainy czy Białorusi.

W firmie, w której byli zatrudnieni, pracowało około 150 osób.

Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali siedzibę firmy, mieszkania i pojazdy zatrzymanych, zabezpieczając dokumentację, sprzęt elektroniczny, blankiety praw jazdy, paszporty i pieniądze.

Siedmiu podejrzanych objęto dozorem policyjnym i poręczeniami majątkowymi, dwóch Polaków trafiło do aresztu. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań i rozszerzenia listy zarzutów.