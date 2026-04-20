Miasto ogłosiło konkurs na projekt nowej fontanny, która stanie w samym sercu Krakowa, na Rynku Głównym. Nowy obiekt ma zastąpić wyłączoną w 2023 roku instalację „Kryształ” i harmonijnie wpisać się w zabytkowe otoczenie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

/ Jan Graczyński/krakow.pl /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie zaprasza architektów, rzeźbiarzy i artystów do udziału w konkursie na projekt fontanny, która stanie na Runku Głównym.

Jak podkreślają organizatorzy, nowy element architektury ma "połączyć pamięć historycznej fontanny autorstwa prof. Wiktora Zina ze współczesnymi potrzebami mieszkańców i turystów".

Głos mieszkańców miał znaczenie

Założenia konkursu zostały opracowane na podstawie konsultacji społecznych. Mieszkańcy Krakowa jasno określili swoje oczekiwania wobec nowej fontanny.

"Mieszkańcy wskazali na potrzebę stworzenia miejsca do odpoczynku, wprowadzenia naturalnego szumu wody, zastosowania stonowanej kolorystyki oraz rezygnacji z głośnej muzyki i zmiennego, kolorowego podświetlenia" - czytamy w komunikacie.

"Fontanna na Rynku Głównym - tak to się dzieje, ogłaszamy konkurs" - informuje na facebooku prezydent miasta Aleksander Miszalski.

Zasady konkursu i skład jury



Projekty można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia Publiczne , a uczestnicy są identyfikowani jedynie po numerach.

Sąd konkursowy, złożony z ekspertów z zakresu architektury, konserwacji zabytków i rzeźby, oceni koncepcje w głosowaniu tajnym.

W skład jury wchodzą m.in. Janusz Sepioł - Główny Architekt Miasta, Marcin Włodarczyk z SARP Kraków, Marta Kutniowska - Plastyk Miasta, Michał Niezabitowski - Dyrektor Muzeum Krakowa oraz przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych i Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.



Nagrody i terminy

Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 90 tys. zł brutto. Laureat pierwszego miejsca zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących opracowania pełnej dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad realizacją inwestycji.

Projekty można składać do 29 maja do godziny 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu.



Nowa fontanna ma szansę stać się nie tylko ozdobą Rynku Głównego, ale również miejscem, które odpowie na potrzeby mieszkańców i turystów, łącząc tradycję z nowoczesnością.