W miejscowości Facimiech w powiecie krakowskim, w gminie Skawina płonie budynek gospodarczy wypełniony słomą. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów strażackich.

Pożar w miejscowości Facimiech w powiecie krakowskim. 

Płonie tam budynek gospodarczy wypełniony słomą. 

Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej. 

Jak dowiedziało się RMF FM, nikt nie ucierpiał i nie są zagrożone w tej chwili sąsiednie budynki.

