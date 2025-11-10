W miejscowości Facimiech w powiecie krakowskim, w gminie Skawina płonie budynek gospodarczy wypełniony słomą. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów strażackich.
Pożar w miejscowości Facimiech w powiecie krakowskim.
Płonie tam budynek gospodarczy wypełniony słomą.
Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej.
Jak dowiedziało się RMF FM, nikt nie ucierpiał i nie są zagrożone w tej chwili sąsiednie budynki.
Informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
