Dwóch obywateli Polski zginęło w wypadku samochodu terenowego na wydmach w Maroku. Do tragedii doszło w piątek w nocy w regionie Merzuga, w prowincji Ar-Raszidijja, w południowo-wschodniej części Maroka. Informacje o zdarzeniu potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór.

W Maroku zginęła dwójka obywateli Polski / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Według doniesień marokańskich portali informacyjnych, do wypadku doszło w piątek w nocy. Kierowca samochodu terenowego stracił panowanie nad pojazdem, który przewrócił się pośrodku wydm.

W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby – jak się później okazało, obywatele Polski.

Dwoje Marokańczyków, którzy im towarzyszyli, odniosło poważne obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala.

Konsul w kontakcie z rodzinami

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że polski konsul został zawiadomiony o wypadku w sobotę.

Konsul jest już w kontakcie z rodzinami naszych obywateli i teraz będą prowadzone prace nad sprowadzeniem ciał naszych rodaków do kraju – przekazał Wewiór.

Wszystko wskazuje na to, że był to wypadek samochodu terenowego na wydmach – dodał.

Na miejscu wypadku trwają czynności wyjaśniające dokładne okoliczności zdarzenia.