Co najmniej osiem osób zginęło a 20 zostało rannych w wyniku potężnej eksplozji, do której doszło w poniedziałkowy wieczór w okolicach Czerwonego Fortu – jednej z największych atrakcji turystycznych stolicy Indii - New Delhi. W całym mieście wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa.

Co najmniej osiem osób zginęło w wyniku eksplozji samochodu w stolicy Indii New Delhi / SAJJAD HUSSAIN/AFP/East News / East News

Indyjska policja poinformowała, że w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego w stolicy Indii doszło do silnej eksplozji.

Wybuch miał miejsce w pobliżu Czerwonego Fortu, historycznego kompleksu, który każdego roku przyciąga tysiące turystów.

Według najnowszych informacji, w wyniku eksplozji zginęło co najmniej osiem osób a 20 zostało rannych.

Do eksplozji doszło w wolno jadącym samochodzie, który zatrzymał się na czerwonym świetle. Pojazd wybuchł, a dwa pobliskie samochody stanęły w płomieniach. Oceniamy sytuację - powiedział Satish Golcha, komisarz policji z New Delhi.Delhijska policja poinformowała, że aresztowała właściciela samochodu, który eksplodował. Na razie jednak brak bliższych informacji o zatrzymanym właścicielu auta.

Świadkowie mówią o ogromnej sile wybuchu

Naoczni świadkowie relacjonują, że wybuch był bardzo silny i spowodował poważne zniszczenia w wielu sąsiednich budynkach.

W okolicach Czerwonego Fortu wybuchło ogromne zamieszanie, a wśród mieszkańców i turystów zapanowała panika. Eksplozję było słychać w promieniu kilku kilometrów.