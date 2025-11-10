Obowiązki prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, zawieszonego w związku z postawionymi przez Prokuraturę Europejską zarzutami, przejęła w poniedziałek jego druga zastępczyni Bożena Borkowska. Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar w nowosądeckim ratuszu przekazał postanowienie premiera w tej sprawie.

/ Facebook/Nowy Sącz / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

W poniedziałek Bożena Borkowska oficjalnie przejęła obowiązki prezydenta Nowego Sącza. Decyzję w tej sprawie przekazał wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, powołując się na postanowienie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Z przyjemnością, choć w trudnych okolicznościach, wręczyłem pani wiceprezydent Borkowskiej postanowienie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, na podstawie którego drugi zastępca prezydenta z dniem 10 listopada przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta Nowego Sącza, w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych prezydenta oraz jego pierwszego zastępcy - powiedział Klęczar.

Doświadczenie i zadania Bożeny Borkowskiej

Wojewoda podkreślił, że wybór Borkowskiej wynika z jej doświadczenia i kwalifikacji.

To gwarancja prawidłowego funkcjonowania samorządu w tym trudnym okresie. Pani wiceprezydent jest osobą pracującą na co dzień w urzędzie i będzie w stanie zapewnić ciągłość pracy samorządu, zwłaszcza w kontekście przygotowania budżetu na przyszły rok - dodał.

Bożena Borkowska podziękowała za zaufanie i zapewniła: Postaram się nie zawieść mieszkańców Nowego Sącza. Najważniejszym dziś dokumentem dla miasta jest budżet na przyszły rok.

Borkowska ma wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej i rządowej, pracowała m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwie Skarbu Państwa.





Zarzuty wobec władz miasta

Prezydent Ludomir Handzel, jego pierwszy zastępca Artur Bochenek oraz jeden z urzędników zostali zawieszeni w obowiązkach 28 października przez Prokuraturę Europejską.

Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, zakaz wstępu do urzędu oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił zażalenie prokuratury na brak aresztu.



Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską dotyczy nieprawidłowości przy przetargu na organizację kursów i warsztatów finansowanych z funduszy unijnych w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu".

CBA zatrzymało w tej sprawie sześć osób. Według CBA, śledztwo ma charakter rozwojowy i obejmuje podejrzenia nadużycia władzy przez urzędników miasta oraz podległe im podmioty w okresie od października do listopada 2024 roku.



