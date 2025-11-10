W miejscowości Facimiech w powiecie krakowskim, w gminie Skawina w poniedziałek wieczorem zapalił się budynek gospodarczy wypełniony słomą. Z ogniem walczyło kilkanaście zastępów strażackich.

Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem w miejscowości Facimiech w powiecie krakowskim. 

Płonął tam budynek gospodarczy wypełniony słomą. 

Na miejscu pracowało 12 zastępów straży pożarnej. 

Jak dowiedziało się RMF FM, nikt nie ucierpiał. Sąsiednie budynki też nie były zagrożone. 

Informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

