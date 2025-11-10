W miejscowości Facimiech w powiecie krakowskim, w gminie Skawina w poniedziałek wieczorem zapalił się budynek gospodarczy wypełniony słomą. Z ogniem walczyło kilkanaście zastępów strażackich.
Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem w miejscowości Facimiech w powiecie krakowskim.
Płonął tam budynek gospodarczy wypełniony słomą.
Na miejscu pracowało 12 zastępów straży pożarnej.
Jak dowiedziało się RMF FM, nikt nie ucierpiał. Sąsiednie budynki też nie były zagrożone.
