"Jedna bitwa po drugiej" zdobyła Oscara dla najlepszego filmu. Twórca tego filmu Paul Thomas Anderson odebrał też statuetki za najlepszą reżyserię i scenariusz. Za rolę drugoplanową nagrodzono Seana Penna, który jako jedyny nie odebrał swojej statuetki. Zapraszamy na naszą relację z oscarowej ceremonii.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Paul Thomas Anderson i inni twórcy "Jednej bitwy po drugiej" na oscarowej scenie / CHRIS TORRES / PAP/EPA

W Hollywood zakończyła się 98. gala rozdania Oscarów.

Najważniejsze nagrody - w tym dla najlepszego filmu - trafiły do twórców "Jednej bitwy po drugiej"

Statuetki nie zdobyła Małgorzata Turzańska - twórczyni kostiumów do "Hamneta".

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

04:04

Dla tych, którzy nie śledzili transmisji z Dolby Theatre - pełna lista tegorocznych zdobywców Oscarów.

03:36

"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona najlepszym filmem.

Wideo youtube

03:30

Najlepszą aktorką pierwszoplanową została pochodząca z Irlandii Jessie Buckley. Doceniono ją za rolę żony Szekspira w "Hamnecie".

Mamo, tato, dziękuję, że nauczyliście nas marzyć - mówi aktorka. Swoją nagrodę dedykuje "pięknemu chaosowi", jakim jest jej zdaniem serce każdej matki.

03:21

Michael B. Jordan z Oscarem za podwójną rolę w "Grzesznikach". To kolejna statuetka dla tego filmu.

Dalej na mnie stawiajcie. Będę lepszą wersją siebie - obiecywał aktor.

O statuetkę w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy starali się również Timothée Chalamet ("Wielki Marty"), Leonardo DiCaprio ("Jedna bitwa po drugiej"), Ethan Hawke ("Blue Moon") i Wagner Moura ("Tajny agent").

03:16

Paul Thomas Anderson najlepszym reżyserem. Wygrał m.in. z Joachimem Trierem, Ryanem Cooglerem i Chloe Zhao,

03:10

Jest drugi Oscar dla "K-popowych łowczych demonów". Tym razem za piosenkę "Golden", która chwilę wcześniej zabrzmiała na gali.

To pierwsza k-popowa piosenka w historii, która zdobyła nagrodę Akademii. Twórcy nie kryją wzruszenia.

03:08

Lionel Richie zapowiada Oscara dla najlepszej piosenki i wspomina swoją nagrodę zdobytą 40 lat temu za "Say You, Say Me". Zwycięstwo "K-popowych łowczyń demonów" wydaje się murowane.

03:05

Jest pierwszy Oscar dla "Wartości sentymentalnej" Joachima Triera. Ten obraz wygrywa w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".

Jestem tylko filmowcem z Norwegii, to dużo dla mnie znaczy - mówił reżyser. Robię filmy, żeby zbliżyć się do ludzi. Nigdy nie byłem tak dumny z mojej obsady - dodał Trier.

Wideo youtube

03:03

Nie dla wojny. Wolna Palestyna - tymi słowami przywitał się z widzami Javier Bardem, który zapowiada Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego.