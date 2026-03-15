Kierowca BMW wjechał pod szynobus. Pasażerka auta zginęła, kierujący BMW trafił do szpitala. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielne popołudnie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Ogorzelice ma Mazowszu.

Zdjęcie w miejsca tragedii w Ogorzelicach opublikowała Komenda Miejska Policji w Płocku.

W niedzielę po godz. 14. w Ogorzelicach (pow. płocki) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym 54-letni kierujący BMW wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus - przekazała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska.

Pasażerka BMW, pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, zmarła na miejscu wypadku. Kierowca odniósł obrażenia, przewieziono go do szpitala.

57-letni maszynista szynobusu, jak i kierowca samochodu byli trzeźwi.

Szynobusem podróżowało 9 osób, w tym 6 pasażerów. Żadna z tych osób nie doznała poważnych obrażeń - przekazała podkom. Jakubowska.

Droga i przejazd kolejowy w miejscu zdarzenia są obecnie całkowicie zablokowane, a utrudnienia mogą potrwać tam w niedzielę do godz. 20.