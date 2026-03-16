Za nami 98. gala rozdania Oscarów. Najlepszym filmem została "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Pierwsza w historii kobieta - Autumn Durald Arkapaw - została nagrodzona za zdjęcia. Doceniono ją za pracę przy "Grzesznikach" Ryana Cooglera. Statuetki nie zdobyła polska kostiumografka Małgorzata Turzańska.

  • Najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Jessie Buckley - "Hamnet"
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa - Amy Madigan, "Zniknięcia"
  • Najlepszy aktor pierwszoplanowy - Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
  • Najlepszy aktor drugoplanowy - Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"
  • Najlepszy film - "Jedna bitwa po drugiej" - Paul Thomas Anderson
  • Najlepszy scenariusz adaptowany - "Jedna bitwa po drugiej" - Paul Thomas Anderson
  • Najlepszy casting - "Jedna bitwa po drugiej" - Cassandra Kulukundis
  • Najlepszy reżyser - "Jedna bitwa po drugiej" - Paul Thomas Anderson
  • Najlepszy montaż - "Jedna bitwa po drugiej" - Andy Jurgensen
  • Najlepszy scenariusz oryginalny - "Grzesznicy" - Ryan Coogler
  • Najlepsza muzyka - "Grzesznicy" - Ludwig Göransson
  • Najlepsze zdjęcia - "Grzesznicy" - Autumn Durald Arkapaw
  • Najlepszy pełnometrażowy film animowany - "K-popowe łowczynie demonów"
  • Najlepsza piosenka - "Golden" - "K-popowe łowczynie demonów"
  • Najlepsza krótkometrażowa animacja - "The Girl Who Cried Pearls" - Chris Lavis i Maciek Szczerbowski
  • Najlepsza charakteryzacja - Kate Howley - "Frankenstein"
  • Najlepsze fryzury i charakteryzacja - Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey - "Frankenstein"
  • Najlepsza scenografia - "Frankenstein" - Tamara Deverell i Shane Vieau
  • Najlepszy film międzynarodowy - "Wartość sentymentalna" - Joachim Trier
  • Najlepszy krótkometrażowy film aktorski - "Śpiewacy", "Dwie osoby wymieniające się śliną"
  • Najlepsze efekty specjalne - "Avatar: Ogień i popiół" - Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon i Daniel Barrett
  • Najlepszy krótkometrażowy dokument - "Wszystkie puste pokoje" - Joshua Seftel i Conall Jones
  • Najlepszy pełnometrażowy dokument - "Pan nikt kontra Putin" - David Borenstein, Pasha Talankin
  • Najlepszy dźwięk - "F1: Film" - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo i Juan Peralta

