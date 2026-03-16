Za nami 98. gala rozdania Oscarów. Najlepszym filmem została "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Pierwsza w historii kobieta - Autumn Durald Arkapaw - została nagrodzona za zdjęcia. Doceniono ją za pracę przy "Grzesznikach" Ryana Cooglera. Statuetki nie zdobyła polska kostiumografka Małgorzata Turzańska.