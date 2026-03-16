Za nami 98. gala rozdania Oscarów. Najlepszym filmem została "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Pierwsza w historii kobieta - Autumn Durald Arkapaw - została nagrodzona za zdjęcia. Doceniono ją za pracę przy "Grzesznikach" Ryana Cooglera. Statuetki nie zdobyła polska kostiumografka Małgorzata Turzańska.
- Najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Jessie Buckley - "Hamnet"
- Najlepsza aktorka drugoplanowa - Amy Madigan, "Zniknięcia"
- Najlepszy aktor pierwszoplanowy - Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
- Najlepszy aktor drugoplanowy - Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"
- Najlepszy film - "Jedna bitwa po drugiej" - Paul Thomas Anderson
- Najlepszy scenariusz adaptowany - "Jedna bitwa po drugiej" - Paul Thomas Anderson
- Najlepszy casting - "Jedna bitwa po drugiej" - Cassandra Kulukundis
- Najlepszy reżyser - "Jedna bitwa po drugiej" - Paul Thomas Anderson
- Najlepszy montaż - "Jedna bitwa po drugiej" - Andy Jurgensen
- Najlepszy scenariusz oryginalny - "Grzesznicy" - Ryan Coogler
- Najlepsza muzyka - "Grzesznicy" - Ludwig Göransson
- Najlepsze zdjęcia - "Grzesznicy" - Autumn Durald Arkapaw
- Najlepszy pełnometrażowy film animowany - "K-popowe łowczynie demonów"
- Najlepsza piosenka - "Golden" - "K-popowe łowczynie demonów"
- Najlepsza krótkometrażowa animacja - "The Girl Who Cried Pearls" - Chris Lavis i Maciek Szczerbowski
- Najlepsza charakteryzacja - Kate Howley - "Frankenstein"
- Najlepsze fryzury i charakteryzacja - Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey - "Frankenstein"
- Najlepsza scenografia - "Frankenstein" - Tamara Deverell i Shane Vieau
- Najlepszy film międzynarodowy - "Wartość sentymentalna" - Joachim Trier
- Najlepszy krótkometrażowy film aktorski - "Śpiewacy", "Dwie osoby wymieniające się śliną"
- Najlepsze efekty specjalne - "Avatar: Ogień i popiół" - Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon i Daniel Barrett
- Najlepszy krótkometrażowy dokument - "Wszystkie puste pokoje" - Joshua Seftel i Conall Jones
- Najlepszy pełnometrażowy dokument - "Pan nikt kontra Putin" - David Borenstein, Pasha Talankin
- Najlepszy dźwięk - "F1: Film" - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo i Juan Peralta