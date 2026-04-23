Osoby trafiające do krakowskiej izby wytrzeźwień muszą liczyć się z wyższą opłatą za pobyt w tym miejscu. Noc spędzona w placówce przy ulicy Rozrywka kosztuje już teraz 469 złotych, czyli o 16 złotych więcej niż dotychczas. Podwyżka wynika z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz rozporządzenia ministra zdrowia.

Wyższa opłata, niska skuteczność ściągania

Choć stawki za pobyt w izbie wytrzeźwień rosną praktycznie co roku, skuteczność ich egzekwowania pozostaje niska. Obecnie wynosi ona około 30 procent.

Osoby, które nie uregulują należności w ciągu dwóch tygodni, muszą liczyć się z interwencją urzędów skarbowych i komorników.

W 2024 roku osoby korzystające z usług izby wytrzeźwień w Krakowie zapłaciły łącznie prawie milion złotych.

Placówka zapewnia podstawową opiekę – łóżko, prysznic, jedzenie i napoje, niezbędne leki, a w razie potrzeby także pomoc ratującą życie.

