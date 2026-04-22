Kraje Unii Europejskiej podjęły w środę decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem traktatu akcesyjnego dla Czarnogóry. Rząd tego bałkańskiego kraju liczy, że uda mu się dołączyć do UE do 2028 roku.
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa pogratulował w środę Czarnogórcom. Decyzja o powołaniu grupy roboczej w celu opracowania nowego traktatu akcesyjnego jest kluczowym wydarzeniem - powiedział.
"To ważny krok na drodze do członkostwa w UE, wyraźne uznanie postępów Czarnogóry i zachęta do przyspieszenia reform" - napisała komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos w poście na portalu X.
"Daje to również szansę wyciągnięcia wniosków z poprzednich rozszerzeń i uwzględnienia nowych, silniejszych zabezpieczeń w przyszłych traktatach akcesyjnych, aby zapobiec odstępstwom od praworządności i podstawowych wartości" - dodała komisarz.