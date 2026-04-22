Kraje Unii Europejskiej podjęły w środę decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem traktatu akcesyjnego dla Czarnogóry. Rząd tego bałkańskiego kraju liczy, że uda mu się dołączyć do UE do 2028 roku.

Czarnogóra. Widok na miasto Perast nad Zatoką Kotorską. / Shutterstock

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa pogratulował w środę Czarnogórcom. Decyzja o powołaniu grupy roboczej w celu opracowania nowego traktatu akcesyjnego jest kluczowym wydarzeniem - powiedział.

"To ważny krok na drodze do członkostwa w UE, wyraźne uznanie postępów Czarnogóry i zachęta do przyspieszenia reform" - napisała komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos w poście na portalu X.

"Daje to również szansę wyciągnięcia wniosków z poprzednich rozszerzeń i uwzględnienia nowych, silniejszych zabezpieczeń w przyszłych traktatach akcesyjnych, aby zapobiec odstępstwom od praworządności i podstawowych wartości" - dodała komisarz.