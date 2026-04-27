W Ogrodzie Botanicznym w Łodzi rozpoczęło się długo wyczekiwane kwitnienie tulipanów. Na zwiedzających czeka imponująca kolekcja ponad 50 tysięcy kwiatów w 30 odmianach, które można podziwiać na specjalnie przygotowanej rabacie w centralnej części ogrodu. Wystawa dostępna będzie również podczas majówki.

Fot. K. Kolasińska / Ogród Botaniczny w Łodzi / Facebook

Kolorowa eksplozja nad stawem

Tulipany rozkwitły w Łodzi już w ubiegłym tygodniu, a w najbliższych dniach cała kolekcja ma być w pełni kwitnienia.

W sumie na terenie łódzkiego botanika zgromadzono 52 tys. tulipanów reprezentujących 30 różnorodnych odmian. Kwiaty można podziwiać nad największym stawem, gdzie przygotowano specjalną rabatę.

Wśród prezentowanych odmian dominują mieszańce Darwina, które wyróżniają się wyjątkową wysokością – nawet do 60-70 cm – oraz mocnymi łodygami. Te tulipany kwitną właśnie na przełomie kwietnia i maja, zachwycając dużymi, pojedynczymi kwiatami o jajowatych, lekko błyszczących płatkach w intensywnych kolorach.

Na szczególną uwagę zasługują takie odmiany jak Blushing Apeldoorn, którego kwiaty zmieniają kolor w trakcie kwitnienia, słonecznie żółty Big Smile, subtelnie różowy Pink Sound, intensywnie pomarańczowy Orange van Eijk oraz unikatowy, śnieżnobiały Hakuun.

Nowe odmiany na łódzkiej wystawie

W tym roku po raz pierwszy zaprezentowanych zostanie aż dziesięć nowych odmian.

Wśród nich znalazły się czerwone Kingsblood i Temple of Beauty, żółte Hella Lights, Muscadet i Yellow Angel, biała Maureen, Catherina z jasnożółtymi pąkami przebarwiającymi się na biało oraz Queen of Night o niemal czarnych, lśniących kwiatach.

Wśród nowości jest także Bella Blush o delikatnym, brzoskwiniowo-różowym odcieniu, przypominającym akwarelowe malarstwo.

Wystawa dostępna przez całą majówkę

Ogród Botaniczny w Łodzi jest otwarty przez siedem dni w tygodniu w godzinach 9:00-19:00, a podczas majówki zwiedzający będą mogli podziwiać tulipany nawet do godziny 20:00.

Na oficjalnym profilu ogrodu w mediach społecznościowych można na bieżąco śledzić stopień rozkwitu kwiatów i planować wizytę w najbardziej kolorowym momencie sezonu.

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na własne oczy, jak wygląda prawdziwe tulipanowe święto w sercu Łodzi.