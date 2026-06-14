Z powodu awarii technicznej głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca.

Kraków / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czym jest budżet obywatelski? Jak głosować? Szczegóły w naszym artykule.

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Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć w poniedziałek, 15 czerwca. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął jednak decyzję o wydłużeniu głosowania do 16 czerwca.

Jak wyjaśniło biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego, decyzja ta związane jest z chwilową, wynikającą z przyczyn niezależnych od władz regionu, utratą możliwości oddawania głosów drogą elektroniczną, która nastąpiła 11 czerwca.

155 propozycji do wyboru

W głosowaniu w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego mieszkańcy mają do wyboru 155 propozycji o zasięgu ogólnowojewódzkim i regionalnym; na realizację inwestycji zarezerwowano 16 mln zł.

Wśród 155 propozycji dopuszczonych pod głosowanie znalazły się inicjatywy skierowane do różnych grup mieszkańców - dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób zainteresowanych lokalną kulturą i tradycją. Nie brakuje projektów edukacyjnych, sportowych, turystycznych czy prozdrowotnych. Wiele z nich koncentruje się także na poprawie bezpieczeństwa, rozwijaniu pasji i podnoszeniu komfortu codziennego życia.

W budżecie obywatelskim głosować może każda osoba, która ma skończone 16 lat i jest mieszkańcem województwa małopolskiego; może oddać dwa głosy: jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na zadanie regionalne.

Jak głosować?

Głosować można poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie jej do urny wystawionej w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz w jego agendach zamiejscowych w: Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Zakopanem, Miechowie, Suchej Beskidzkiej, a także w urzędach miejskich w Myślenicach, Wadowicach, Limanowej i Proszowicach.

Przewidziano także możliwość wysłania głosu pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego oraz głosowania przez internet - na stronie bo.malopolska.pl.

Zwycięską listę zadań, które wygrają w głosowaniu, zarząd województwa ogłosi do 6 października br. Realizacja wybranych pomysłów rozpocznie się z początkiem przyszłego roku.